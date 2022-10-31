https://ria.ru/20221031/most-1828109146.html

На Крымском мосту проводят досмотры транспортных средств, заявил Мишустин

На Крымском мосту проводят досмотры транспортных средств, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2022

На Крымском мосту проводят досмотры транспортных средств, заявил Мишустин

Обстановка на Крымском мосту в центре внимания российского правительства, там сейчас организована перевозка людей, доставка различной продукции в обоих... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:22

2022-10-31T14:22

2022-10-31T14:38

россия

крымский мост

михаил мишустин

чп на крымском мосту

керченский пролив

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обстановка на Крымском мосту в центре внимания российского правительства, там сейчас организована перевозка людей, доставка различной продукции в обоих направлениях, проводится досмотр всех транспортных средств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Конечно, обстановка на этом маршруте в центре нашего внимания. Организована перевозка людей, доставка товаров и продукции как в Крым, так и по обратному маршруту, налажено также и железнодорожное сообщение. Проводится досмотр всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту или на пароме", - рассказал Мишустин.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221025/most-1826786392.html

https://ria.ru/20221031/lysogorskiy-1828072493.html

россия

керченский пролив

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россия, крымский мост, михаил мишустин, чп на крымском мосту, керченский пролив