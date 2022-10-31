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Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов - РИА Новости, 31.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221031/moskva-1827731272.html
Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов
Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов - РИА Новости, 31.10.2022
Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил пробную партию пластиковых палет, заменяющих зарубежные аналоги, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:18
2022-10-31T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил пробную партию пластиковых палет, заменяющих зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Недавно статус резидента особой экономической зоны столицы получило еще одно современное предприятие – "Легопласт". Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет в год, что снизит долю подобных иностранных изделий в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов. Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Ожидается, что потребителями продукции нового высокотехнологичного производства станут отечественные промышленные предприятия, оптовые базы, складские комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы. Некоторые формы палет "Легопласта" уникальны и являются объектами патентно-лицензионной защиты, говорится в сообщении.Как уточнили в ДИПП, компания инвестировала в новое производство более 200 миллионов рублей. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест.Генеральный директор "Легопласта" Владимир Штылев рассказал, что срок службы пластиковых поддонов может превышать 10 лет. Такие изделия не подвержены атмосферным воздействиям, их можно использовать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию."Деревянные поддоны недолговечны, тогда как пластику не вредят насекомые и повышенная влажность, он не подвержен гниению. Одна такая палета весит значительно меньше аналога из древесины, не впитывает влагу при хранении на улице. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость перевозки", – пояснил Штылев, добавив, что выведенные из оборота старые или сломанные палеты можно перерабатывать в такую же новую единицу, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду.
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экономика, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский
07:18 31.10.2022
 

Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов

© Фото : Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений МосквыСтуденты во время стажировки на территории ОЭЗ
Студенты во время стажировки на территории ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений Москвы
Студенты во время стажировки на территории ОЭЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил пробную партию пластиковых палет, заменяющих зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Недавно статус резидента особой экономической зоны столицы получило еще одно современное предприятие – "Легопласт". Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет в год, что снизит долю подобных иностранных изделий в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов. Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
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Ожидается, что потребителями продукции нового высокотехнологичного производства станут отечественные промышленные предприятия, оптовые базы, складские комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы. Некоторые формы палет "Легопласта" уникальны и являются объектами патентно-лицензионной защиты, говорится в сообщении.
Как уточнили в ДИПП, компания инвестировала в новое производство более 200 миллионов рублей. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест.
Генеральный директор "Легопласта" Владимир Штылев рассказал, что срок службы пластиковых поддонов может превышать 10 лет. Такие изделия не подвержены атмосферным воздействиям, их можно использовать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию.
"Деревянные поддоны недолговечны, тогда как пластику не вредят насекомые и повышенная влажность, он не подвержен гниению. Одна такая палета весит значительно меньше аналога из древесины, не впитывает влагу при хранении на улице. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость перевозки", – пояснил Штылев, добавив, что выведенные из оборота старые или сломанные палеты можно перерабатывать в такую же новую единицу, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду.
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