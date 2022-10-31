https://ria.ru/20221031/moshenniki-1828183602.html

Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей

Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2022

Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей

Телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обокрали москвичку на 49 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:34

2022-10-31T16:34

2022-10-31T20:18

происшествия

газпромбанк

россия

мошенники

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обокрали москвичку на 49 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Деньги 20-летней девушке достались в наследство от отца — бывшего вице-президента Газпромбанка, который скончался еще в 2006 году.Она обратилась в полицию 27 октября с заявлением о мошеннических действиях."Девушке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что ее счет под угрозой и деньги нужно вывести. Так пострадавшая перевела аферистам 49 миллионов рублей", — рассказал источник.Как сообщили в столичном главке МВД РИА Новости, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20221026/moshennichestvo-1826943038.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, газпромбанк, россия, мошенники