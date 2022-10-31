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Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2022
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Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей
Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2022
Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей
Телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обокрали москвичку на 49 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:34
2022-10-31T20:18
происшествия
газпромбанк
россия
мошенники
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обокрали москвичку на 49 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Деньги 20-летней девушке достались в наследство от отца — бывшего вице-президента Газпромбанка, который скончался еще в 2006 году.Она обратилась в полицию 27 октября с заявлением о мошеннических действиях."Девушке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что ее счет под угрозой и деньги нужно вывести. Так пострадавшая перевела аферистам 49 миллионов рублей", — рассказал источник.Как сообщили в столичном главке МВД РИА Новости, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия.
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происшествия, газпромбанк, россия, мошенники
Происшествия, Газпромбанк, Россия, мошенники
16:34 31.10.2022 (обновлено: 20:18 31.10.2022)
 
Дочь бывшего банкира перевела мошенникам 49 миллионов рублей

Дочь бывшего вице-президента Газпромбанка перевела мошенникам 49 миллионов рублей

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обокрали москвичку на 49 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Деньги 20-летней девушке достались в наследство от отца — бывшего вице-президента Газпромбанка, который скончался еще в 2006 году.
Она обратилась в полицию 27 октября с заявлением о мошеннических действиях.
"Девушке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что ее счет под угрозой и деньги нужно вывести. Так пострадавшая перевела аферистам 49 миллионов рублей", — рассказал источник.
Как сообщили в столичном главке МВД РИА Новости, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия.
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:14
Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества
 
ПроисшествияГазпромбанкРоссиямошенники
 
 
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