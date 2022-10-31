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Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221031/mondrian-1828086957.html
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой - РИА Новости, 31.10.2022
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
культура
новости культуры
пит мондриан (питер корнелис мондриаан)
искусство
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику выставки, сообщает The Guardian. Полотно 1941 года представляет собой решетку из красных, желтых, черных и синих клейких лент. Сейчас оно экспонируется так, что разноцветные линии утолщаются к низу. Подобное положение предлагает упрощенную версию горизонта. Однако Майер-Бюзер считает, что более плотная сетка должна быть вверху, ведь она, по ее мнению, изображает темное небо. "Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что все очевидно", — говорит искусствовед.Это не единственный признак, который позволяет утверждать, что работа перевернута. Например, у Мондриана есть картина практически с таким же названием — "Нью-Йорк" — и такого же размера. Она нарисована маслом, и линии на ней утолщаются вверху. Несмотря на то, что "Нью-Йорк I" выставлялся неправильно, перевешивать полотно не будут. Пит Мондриан (1872–1944) призывал к "денатурализации" искусства. Он считается одним из основоположников абстрактной живописи.
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новости культуры, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), искусство, выставки
Культура, Новости культуры, Пит Мондриан (Питер Корнелис Мондриаан), Искусство, Выставки
14:18 31.10.2022
 
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой

Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой, заявила искусствовед Майер-Бюзер

CC0 / Piet Mondrian / Пит Мондриан "New York City I"
Пит Мондриан New York City I - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC0 / Piet Mondrian /
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику выставки, сообщает The Guardian.
Полотно 1941 года представляет собой решетку из красных, желтых, черных и синих клейких лент. Сейчас оно экспонируется так, что разноцветные линии утолщаются к низу. Подобное положение предлагает упрощенную версию горизонта. Однако Майер-Бюзер считает, что более плотная сетка должна быть вверху, ведь она, по ее мнению, изображает темное небо.
"Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что все очевидно", — говорит искусствовед.
Это не единственный признак, который позволяет утверждать, что работа перевернута. Например, у Мондриана есть картина практически с таким же названием — "Нью-Йорк" — и такого же размера. Она нарисована маслом, и линии на ней утолщаются вверху.
Несмотря на то, что "Нью-Йорк I" выставлялся неправильно, перевешивать полотно не будут.
"Ленты уже очень ослабли и висят на волоске. Если работу перевернуть, то гравитация потянула бы их в другую сторону", — объясняет Майер-Бюзер.
Пит Мондриан (1872–1944) призывал к "денатурализации" искусства. Он считается одним из основоположников абстрактной живописи.
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