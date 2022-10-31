https://ria.ru/20221031/mondrian-1828086957.html

Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой

Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой - РИА Новости, 31.10.2022

Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой

Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику выставки, сообщает The Guardian. Полотно 1941 года представляет собой решетку из красных, желтых, черных и синих клейких лент. Сейчас оно экспонируется так, что разноцветные линии утолщаются к низу. Подобное положение предлагает упрощенную версию горизонта. Однако Майер-Бюзер считает, что более плотная сетка должна быть вверху, ведь она, по ее мнению, изображает темное небо. "Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что все очевидно", — говорит искусствовед.Это не единственный признак, который позволяет утверждать, что работа перевернута. Например, у Мондриана есть картина практически с таким же названием — "Нью-Йорк" — и такого же размера. Она нарисована маслом, и линии на ней утолщаются вверху. Несмотря на то, что "Нью-Йорк I" выставлялся неправильно, перевешивать полотно не будут. Пит Мондриан (1872–1944) призывал к "денатурализации" искусства. Он считается одним из основоположников абстрактной живописи.

https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), искусство, выставки