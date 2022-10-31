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Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой - РИА Новости, 31.10.2022
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику выставки, сообщает The Guardian. Полотно 1941 года представляет собой решетку из красных, желтых, черных и синих клейких лент. Сейчас оно экспонируется так, что разноцветные линии утолщаются к низу. Подобное положение предлагает упрощенную версию горизонта. Однако Майер-Бюзер считает, что более плотная сетка должна быть вверху, ведь она, по ее мнению, изображает темное небо. "Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что все очевидно", — говорит искусствовед.Это не единственный признак, который позволяет утверждать, что работа перевернута. Например, у Мондриана есть картина практически с таким же названием — "Нью-Йорк" — и такого же размера. Она нарисована маслом, и линии на ней утолщаются вверху. Несмотря на то, что "Нью-Йорк I" выставлялся неправильно, перевешивать полотно не будут. Пит Мондриан (1872–1944) призывал к "денатурализации" искусства. Он считается одним из основоположников абстрактной живописи.
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РИА Новости
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новости культуры, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), искусство, выставки
Культура, Новости культуры, Пит Мондриан (Питер Корнелис Мондриаан), Искусство, Выставки
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой, заявила искусствовед Майер-Бюзер
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Работа Пита Мондриана "Нью-Йорк I" 75 лет выставлялась перевернутой. К такому выводу пришла Сузанне Майер-Бюзер, искусствовед и куратор посвященной художнику выставки, сообщает
The Guardian.
Полотно 1941 года представляет собой решетку из красных, желтых, черных и синих клейких лент. Сейчас оно экспонируется так, что разноцветные линии утолщаются к низу. Подобное положение предлагает упрощенную версию горизонта. Однако Майер-Бюзер считает, что более плотная сетка должна быть вверху, ведь она, по ее мнению, изображает темное небо.
"Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что все очевидно", — говорит искусствовед.
Это не единственный признак, который позволяет утверждать, что работа перевернута. Например, у Мондриана есть картина практически с таким же названием — "Нью-Йорк" — и такого же размера. Она нарисована маслом, и линии на ней утолщаются вверху.
Несмотря на то, что "Нью-Йорк I" выставлялся неправильно, перевешивать полотно не будут.
"Ленты уже очень ослабли и висят на волоске. Если работу перевернуть, то гравитация потянула бы их в другую сторону", — объясняет Майер-Бюзер.
Пит Мондриан (1872–1944) призывал к "денатурализации" искусства. Он считается одним из основоположников абстрактной живописи.