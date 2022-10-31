https://ria.ru/20221031/moldaviya-1828240560.html

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 31.10.2022

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

Российская сторона ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон-грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:46

2022-10-31T18:46

2022-10-31T19:02

молдавия

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кишинев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон-грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском министерстве.Ранее министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну.

https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html

молдавия

россия

кишинев

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кишинев