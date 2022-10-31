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МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 31.10.2022
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МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 31.10.2022
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
Российская сторона ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон-грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:46
2022-10-31T19:02
молдавия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кишинев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон-грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском министерстве.Ранее министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну.
https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html
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молдавия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кишинев
Молдавия, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Кишинев
18:46 31.10.2022 (обновлено: 19:02 31.10.2022)
 
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

МИД: Россия ответит на объявление сотрудника посольства в Молдавии персоной non grata

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон-грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском министерстве.
Ранее министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну.
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МолдавияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кишинев
 
 
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