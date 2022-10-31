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В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета - РИА Новости, 31.10.2022
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В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета
В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета - РИА Новости, 31.10.2022
В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета
Пресс-служба МВД Молдавии утверждает, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:48
2022-10-31T18:47
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Пресс-служба МВД Молдавии утверждает, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, пострадавших нет, но в нескольких домах выбиты стекла."Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики. — Прим. ред.), расположенного на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче", — сообщается в Telegram-канале МВД.В министерстве со ссылкой на украинские власти уточнили, что в понедельник утром произошла атака беспилотника на Днестровскую плотину на территории Украины, которая находится на расстоянии одного километра от Наславчанской плотины. По данным украинских специалистов, угрозы наводнения нет.Представители МВД Молдавии оцепили район падения ракеты, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
12:48 31.10.2022 (обновлено: 18:47 31.10.2022)
 
В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета

МВД Молдавии заявило о падении сбитой украинской системой ПВО ракеты на территорию страны

© Фото пресс-службы МВД Молдавии Дым в селе Наславча, Молдавия
Дым в селе Наславча, Молдавия
© Фото пресс-службы МВД Молдавии
Дым в селе Наславча, Молдавия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Пресс-служба МВД Молдавии утверждает, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, пострадавших нет, но в нескольких домах выбиты стекла.
"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики. — Прим. ред.), расположенного на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче", — сообщается в Telegram-канале МВД.
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В министерстве со ссылкой на украинские власти уточнили, что в понедельник утром произошла атака беспилотника на Днестровскую плотину на территории Украины, которая находится на расстоянии одного километра от Наславчанской плотины. По данным украинских специалистов, угрозы наводнения нет.
Представители МВД Молдавии оцепили район падения ракеты, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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