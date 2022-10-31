https://ria.ru/20221031/modul-1828070602.html

Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции

Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции - РИА Новости, 31.10.2022

Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции

Лабораторный модуль "Мэнтянь" в понедельник стартовал к китайской орбитальной станции "Тяньгун" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, аппарат успешно вышел... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:39

2022-10-31T12:39

2022-10-31T12:55

россия-китай: главное

китай

хайнань

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828075690_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4678fd754acfd2e545e92ec174ce8008.jpg

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Лабораторный модуль "Мэнтянь" в понедельник стартовал к китайской орбитальной станции "Тяньгун" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, аппарат успешно вышел на заданную орбиту, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.Запуск состоялся в 15.37 по пекинскому времени (10.37 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", примерно через 8 минут после старта модуль отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту."Мэнтянь" (мечты о небе в переводе) станет уже вторым лабораторным модулем китайской орбитальной станции, а установленное на нем оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь".После стыковки модуля "Мэнтянь" со станцией завершится ее строительство и "Тяньгун" образует объект Т-образной формы весом около 66 тонн, а жилое пространство увеличится до 110 кубических метров. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html

китай

хайнань

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, хайнань, космос