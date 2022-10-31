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Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции
Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции - РИА Новости, 31.10.2022
Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к своей орбитальной станции
Лабораторный модуль "Мэнтянь" в понедельник стартовал к китайской орбитальной станции "Тяньгун" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, аппарат успешно вышел... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:39
2022-10-31T12:39
2022-10-31T12:55
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Лабораторный модуль "Мэнтянь" в понедельник стартовал к китайской орбитальной станции "Тяньгун" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, аппарат успешно вышел на заданную орбиту, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.Запуск состоялся в 15.37 по пекинскому времени (10.37 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", примерно через 8 минут после старта модуль отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту."Мэнтянь" (мечты о небе в переводе) станет уже вторым лабораторным модулем китайской орбитальной станции, а установленное на нем оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь".После стыковки модуля "Мэнтянь" со станцией завершится ее строительство и "Тяньгун" образует объект Т-образной формы весом около 66 тонн, а жилое пространство увеличится до 110 кубических метров. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, хайнань, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Хайнань, Космос
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости.
Лабораторный модуль "Мэнтянь" в понедельник стартовал к китайской орбитальной станции "Тяньгун" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, аппарат успешно вышел на заданную орбиту, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая
.
Запуск состоялся в 15.37 по пекинскому времени (10.37 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", примерно через 8 минут после старта модуль отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.
"Мэнтянь" (мечты о небе в переводе) станет уже вторым лабораторным модулем китайской орбитальной станции, а установленное на нем оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.
Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь".
После стыковки модуля "Мэнтянь" со станцией завершится ее строительство и "Тяньгун" образует объект Т-образной формы весом около 66 тонн, а жилое пространство увеличится до 110 кубических метров. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.