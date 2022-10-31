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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии

"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии - РИА Новости, 31.10.2022

"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии

Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе.

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:35

в мире

германия

дрезден

дюссельдорф

протесты

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Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса.

германия

дрезден

дюссельдорф

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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе. Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса. 2022-10-31T16:35 true PT1M30S

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в мире, германия, дрезден, дюссельдорф, протесты, видео