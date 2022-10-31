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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии
"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии - РИА Новости, 31.10.2022
"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии
Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе.
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:35
в мире
германия
дрезден
дюссельдорф
протесты
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Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса.
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РИА Новости
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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии
Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе. Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса.
2022-10-31T16:35
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в мире, германия, дрезден, дюссельдорф, протесты, видео
В мире, Германия, Дрезден, Дюссельдорф, Протесты
"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии
Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе.