https://ria.ru/20221031/mina-1828011819.html
В Донецке женщина подорвалась на мине
В Донецке женщина подорвалась на мине - РИА Новости, 31.10.2022
В Донецке женщина подорвалась на мине
Женщина подорвалась на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:06
2022-10-31T10:06
2022-10-31T10:06
специальная военная операция на украине
донецк
днр
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Женщина подорвалась на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В Петровском районе Донецка по улице Кобзаря женщина 1951 года рождения наступила на сброшенную ранее ВФУ (вооруженными формированиями Украины) запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Пострадавшая доставлена в ГБ №242", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, днр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, ДНР
В Донецке женщина подорвалась на мине
В Петровском районе Донецка женщина подорвалась на мине "Лепесток"
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости.
Женщина подорвалась на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил
в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"В Петровском районе Донецка по улице Кобзаря женщина 1951 года рождения наступила на сброшенную ранее ВФУ (вооруженными формированиями Украины
) запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Пострадавшая доставлена в ГБ №242", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ
при ООН
ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом
противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе
. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.