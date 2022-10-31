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"Съедят" ли роботы людей? Как новые технологии влияют на мировой голод - РИА Новости, 31.10.2022
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Наука
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"Съедят" ли роботы людей? Как новые технологии влияют на мировой голод
"Съедят" ли роботы людей? Как новые технологии влияют на мировой голод - РИА Новости, 31.10.2022
"Съедят" ли роботы людей? Как новые технологии влияют на мировой голод
Новые возможности и риски, которые несет роботизация сельского хозяйства и пищевой промышленности, проанализировали ученые МГИМО. По их мнению, обеспечить... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:00
2022-10-31T11:34
наука
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россия
мгимо
экология в россии
университетская наука
общество
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые возможности и риски, которые несет роботизация сельского хозяйства и пищевой промышленности, проанализировали ученые МГИМО. По их мнению, обеспечить глобальную продовольственную безопасность можно только за счет массового внедрения новейших технологий на всех этапах производства продуктов питания. Статья опубликована в журнале "Информационное общество" .Несмотря на впечатляющие достижения современной науки и техники, борьба с голодом на планете в последние десятилетия не приносит должных результатов, считают ученые Московского государственного института международных отношений (МГИМО).Как избежать глобальной бедыОбеспечение мировой продовольственной безопасности сегодня и в будущем возможно лишь при условии активного внедрения инноваций во все звенья пищевой промышленности и агропрома, уверены авторы статьи. Робототехника в этом процессе будет играть все более важную роль."Агроботы" применяются в растениеводстве для посадки семян, полива, прополки, ухода за плодовыми деревьями и кустарниками, сбора урожая, мониторинга земель, борьбы с вредителями. В животноводстве и птицеводстве роботы также способны на многое – они занимаются доением и кормлением, уборкой помещений.Применение роботов, как отмечают ученые МГИМО, выводит на новый уровень производительность и эффективность труда, упрощает контроль качества и позволяет достичь более высокого уровня санитарной безопасности. На всех этапах производственного цикла роботы способны облегчить рутинные и трудоемкие операции, а также снизить производственный травматизм.Помощники или помеха?В современных исследованиях недостаточно освещаются риски, связанные с роботизацией, считают авторы исследования. Робототехника, по их мнению, не только создает конкурентные преимущества, но и усугубляет проблему технологического неравенства между странами и регионами.Также ученые МГИМО отмечают негативное влияние роботизации на уровень занятости населения и углубление социального неравенства. Проблема "ненужности" работников-людей остро проявляется на производствах с большим объемом типовых рутинных операций.Особое значение эта "ловушка автоматизации" имеет в регионах, где сельскохозяйственный труд и обработка продуктов питания является краеугольным камнем социального и экономического уклада.Определенную опасность представляют и "привычные" проблемы, связанные с границами полномочий систем ИИ и их адекватностью. Это касается как применения беспилотной техники, так и задач по идентификации объектов, с которыми имеют дело разнообразные промышленные роботы, сообщается в статье.Для России – только плюсыСнижение потребности в рабочей силе за счет применения роботов дает серьезное конкурентное преимущество странам, обладающим одновременно обширными земельными ресурсами и низкой плотностью населения. Россия является один из таких "счастливчиков", подчеркивают ученые МГИМОВ регионах, имеющих такое преимущество, по мнению авторов статьи, в полной мере может быть реализована концепция дополняющего использования роботов. Согласно этому подходу, главная цель роботизации – "не заменить, а помочь"."Очевидными преимуществами данного этапа роботизации можно считать повышение производительности в сырьевом секторе, увеличение производства продуктов с добавленной стоимостью в перерабатывающем секторе, сокращение времени простоя и улучшение использования производственных мощностей на всех уровнях производственной цепи, а также снижение операционных рисков", – заключают исследователи.Специфика кибертрудаБлагодаря развитию технологий машинного распознавания и действия, точность работы роботов постоянно повышается, отмечают исследователи. Это позволяет допускать их к работе со все более деликатными продуктами.Как сообщается в статье, сегодня в некоторых сферах пищевой промышленности роботы уже выполняют около трети производственных операций и более 90 процентов задач по упаковке.Исследователи МГИМО отмечают, что в настоящее время наиболее востребована схема применения роботов, при которой частичной роботизации подвергаются уже существующие промышленные агрегаты. Внедрение комплексных универсальных роботизированных систем пока остается задачей будущего.
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навигатор абитуриента, россия, мгимо, экология в россии, университетская наука, общество, москва, технологии
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, МГИМО, Экология в России, Университетская наука, Общество, Москва, Технологии
09:00 31.10.2022 (обновлено: 11:34 31.10.2022)
 

"Съедят" ли роботы людей? Как новые технологии влияют на мировой голод

© Фото : Unsplash/Aman PalРобот на поле
Робот на поле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Unsplash/Aman Pal
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые возможности и риски, которые несет роботизация сельского хозяйства и пищевой промышленности, проанализировали ученые МГИМО. По их мнению, обеспечить глобальную продовольственную безопасность можно только за счет массового внедрения новейших технологий на всех этапах производства продуктов питания. Статья опубликована в журнале "Информационное общество" .
Несмотря на впечатляющие достижения современной науки и техники, борьба с голодом на планете в последние десятилетия не приносит должных результатов, считают ученые Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Как избежать глобальной беды
Обеспечение мировой продовольственной безопасности сегодня и в будущем возможно лишь при условии активного внедрения инноваций во все звенья пищевой промышленности и агропрома, уверены авторы статьи. Робототехника в этом процессе будет играть все более важную роль.
"Инновационные роботизированные системы уже в настоящее время не только создают возможности для повышения производительности труда на полях и фермах, но и обеспечивают высокое качество производства готовых пищевых продуктов за счет точности выполняемых операций, обеспечения биологической безопасности самих продуктов и качества их упаковки", – утверждают исследователи МГИМО.
"Агроботы" применяются в растениеводстве для посадки семян, полива, прополки, ухода за плодовыми деревьями и кустарниками, сбора урожая, мониторинга земель, борьбы с вредителями. В животноводстве и птицеводстве роботы также способны на многое – они занимаются доением и кормлением, уборкой помещений.
Применение роботов, как отмечают ученые МГИМО, выводит на новый уровень производительность и эффективность труда, упрощает контроль качества и позволяет достичь более высокого уровня санитарной безопасности. На всех этапах производственного цикла роботы способны облегчить рутинные и трудоемкие операции, а также снизить производственный травматизм.
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В современных исследованиях недостаточно освещаются риски, связанные с роботизацией, считают авторы исследования. Робототехника, по их мнению, не только создает конкурентные преимущества, но и усугубляет проблему технологического неравенства между странами и регионами.
Также ученые МГИМО отмечают негативное влияние роботизации на уровень занятости населения и углубление социального неравенства. Проблема "ненужности" работников-людей остро проявляется на производствах с большим объемом типовых рутинных операций.
Особое значение эта "ловушка автоматизации" имеет в регионах, где сельскохозяйственный труд и обработка продуктов питания является краеугольным камнем социального и экономического уклада.
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Для России – только плюсы
Снижение потребности в рабочей силе за счет применения роботов дает серьезное конкурентное преимущество странам, обладающим одновременно обширными земельными ресурсами и низкой плотностью населения. Россия является один из таких "счастливчиков", подчеркивают ученые МГИМО
В регионах, имеющих такое преимущество, по мнению авторов статьи, в полной мере может быть реализована концепция дополняющего использования роботов. Согласно этому подходу, главная цель роботизации – "не заменить, а помочь".
"Очевидными преимуществами данного этапа роботизации можно считать повышение производительности в сырьевом секторе, увеличение производства продуктов с добавленной стоимостью в перерабатывающем секторе, сокращение времени простоя и улучшение использования производственных мощностей на всех уровнях производственной цепи, а также снижение операционных рисков", – заключают исследователи.
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Специфика кибертруда
Благодаря развитию технологий машинного распознавания и действия, точность работы роботов постоянно повышается, отмечают исследователи. Это позволяет допускать их к работе со все более деликатными продуктами.
Как сообщается в статье, сегодня в некоторых сферах пищевой промышленности роботы уже выполняют около трети производственных операций и более 90 процентов задач по упаковке.
Исследователи МГИМО отмечают, что в настоящее время наиболее востребована схема применения роботов, при которой частичной роботизации подвергаются уже существующие промышленные агрегаты. Внедрение комплексных универсальных роботизированных систем пока остается задачей будущего.
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