https://ria.ru/20221031/metro-1828004278.html

В харьковском метро приостановили движение поездов после сообщений об ударе

В харьковском метро приостановили движение поездов после сообщений об ударе - РИА Новости, 31.10.2022

В харьковском метро приостановили движение поездов после сообщений об ударе

Харьковский метрополитен после сообщений об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:28

2022-10-31T09:28

2022-10-31T09:46

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харьков

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Харьковский метрополитен после сообщений об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам.Ранее утром мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры. В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."По техническим причинам временно приостановлено движение на линиях Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/kharkov-1828004909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков