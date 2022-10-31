https://ria.ru/20221031/matsuno-1827991174.html

В правительстве Японии сожалеют, что "зерновая сделка" была приостановлена

В правительстве Японии сожалеют, что "зерновая сделка" была приостановлена - РИА Новости, 31.10.2022

В правительстве Японии сожалеют, что "зерновая сделка" была приостановлена

Япония сожалеет, что Россия прекратила участие в зерновом соглашении и призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T06:40

2022-10-31T06:40

2022-10-31T06:40

хирокадзу мацуно

россия

япония

черное море

оон

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Япония сожалеет, что Россия прекратила участие в зерновом соглашении и призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.По его словам, Япония высоко оценивала эту инициативу и ее вклад в дело снижения и стабилизации цен на продукты в мире."Мы серьезно озабочены и внимательно следим за тем, какое влияние может оказать прекращение участия России (в зерновой сделке) на поставки продовольствия в мире, в особенности на расширение голода в развивающихся странах, на уязвимые слои населения. Правительство Японии настойчиво призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения об экспорте зерна", - сказал Мацуно.В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221029/britaniya-1827825032.html

россия

япония

черное море

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хирокадзу мацуно, россия, япония, черное море, оон