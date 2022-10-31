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Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mariupol-1828224774.html
Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки
Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки - РИА Новости, 31.10.2022
Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки
Житель Мариуполя в ДНР рассказал РИА Новости, что был вынужден пойти служить в украинскую армию, чтобы оплачивать лечение бабушки, сейчас ситуация изменилась в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:11
2022-10-31T18:11
специальная военная операция на украине
мариуполь
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Житель Мариуполя в ДНР рассказал РИА Новости, что был вынужден пойти служить в украинскую армию, чтобы оплачивать лечение бабушки, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону."Я пошел служить в вооруженные силы Украины, потому что у меня бабушка больна сахарным диабетом. Нужны были срочно деньги на восстановление и лечение… Изначально я получал инсулин. А потом (за полгода до начала спецоперации – ред.) мне приходилось самому покупать лекарства, инсулин, сердечные лекарства. Никакой поддержки (от государства – ред.) не было", - сказал бывший украинский военнослужащий.На уточняющий вопрос журналиста, как сейчас обстоят дела с лечением бабушки, бывший военный ответил, что после освобождения Мариуполя ситуация поменялась в лучшую сторону."Я доволен этой помощью (помощь, которая оказывается властями Мариуполя – ред.) И пенсия нормальная, и все хорошо", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221031/vsu-1828187312.html
мариуполь
донецкая народная республика
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украина
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мариуполь, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:11 31.10.2022
 
Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки

Житель Мариуполя заявил, что был вынужден пойти в ВСУ, чтобы оплачивать лечение бабушки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Житель Мариуполя в ДНР рассказал РИА Новости, что был вынужден пойти служить в украинскую армию, чтобы оплачивать лечение бабушки, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
"Я пошел служить в вооруженные силы Украины, потому что у меня бабушка больна сахарным диабетом. Нужны были срочно деньги на восстановление и лечение… Изначально я получал инсулин. А потом (за полгода до начала спецоперации – ред.) мне приходилось самому покупать лекарства, инсулин, сердечные лекарства. Никакой поддержки (от государства – ред.) не было", - сказал бывший украинский военнослужащий.
На уточняющий вопрос журналиста, как сейчас обстоят дела с лечением бабушки, бывший военный ответил, что после освобождения Мариуполя ситуация поменялась в лучшую сторону.
"Я доволен этой помощью (помощь, которая оказывается властями Мариуполя – ред.) И пенсия нормальная, и все хорошо", - отметил собеседник агентства.
Бывшие украинские военные избавляются от татуировок - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаОбществоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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