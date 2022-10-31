https://ria.ru/20221031/mariupol-1828224774.html

Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки

Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки - РИА Новости, 31.10.2022

Житель Мариуполя рассказал, как пошел в ВСУ для оплаты лечения бабушки

Житель Мариуполя в ДНР рассказал РИА Новости, что был вынужден пойти служить в украинскую армию, чтобы оплачивать лечение бабушки, сейчас ситуация изменилась в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:11

2022-10-31T18:11

2022-10-31T18:11

специальная военная операция на украине

мариуполь

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Житель Мариуполя в ДНР рассказал РИА Новости, что был вынужден пойти служить в украинскую армию, чтобы оплачивать лечение бабушки, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону."Я пошел служить в вооруженные силы Украины, потому что у меня бабушка больна сахарным диабетом. Нужны были срочно деньги на восстановление и лечение… Изначально я получал инсулин. А потом (за полгода до начала спецоперации – ред.) мне приходилось самому покупать лекарства, инсулин, сердечные лекарства. Никакой поддержки (от государства – ред.) не было", - сказал бывший украинский военнослужащий.На уточняющий вопрос журналиста, как сейчас обстоят дела с лечением бабушки, бывший военный ответил, что после освобождения Мариуполя ситуация поменялась в лучшую сторону."Я доволен этой помощью (помощь, которая оказывается властями Мариуполя – ред.) И пенсия нормальная, и все хорошо", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221031/vsu-1828187312.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

мариуполь, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр