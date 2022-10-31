https://ria.ru/20221031/lula-1827984275.html

На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва

На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва - РИА Новости, 31.10.2022

На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва

На выборах президента Бразилии победил бывший глава государства, кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва, об этом объявили в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:01

2022-10-31T02:01

2022-10-31T03:07

бразилия

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БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. На выборах президента Бразилии победил бывший глава государства, кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва, об этом объявили в ЦИК страны.В официальном приложении, где публикуются результаты подсчета голосов, появилась надпись: "результат (выборов) математически определен". В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур выборов президента. Соперником Лулы да Силвы являлся действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва набирал 50,84%, у Болсонару было 49,16% голосов.Да Силва сделал основным лозунгом своей предвыборной кампании "включить бедного человека в бюджет". Он обещал ежегодную индексацию зарплат выше уровня инфляции, увеличение выплат бедным семьям и пересмотр налогов в пользу малообеспеченных слове населения, а также стимулирования занятости.Да Силва впервые занял пост президента в 2002 году и успешно переизбрался в 2006-м. В годы его президентства Бразилия погасила образовавшийся с 1980-х годов внешний долг, приобрела статус надежной страны для инвестиций. Под его руководством проводилась жесткая финансовая политика, в том числе с целью борьбы с инфляцией, был реализован комплекс социальных программ, позволивший снизить уровень бедности в стране по сравнению с серединой 1990-х годов.Крупной программой помощи была Bolsa Família, которая представляла собой ежемесячное пособие в размере от 6 до 60 долларов, которое выплачивалось примерно 11 миллионам бедных семей, в обмен на обязательство получения школьного образования и необходимых прививок их детьми. Укрепилось лидерство Бразилии на региональном уровне, прежде всего в рамках МЕРКОСУР (субрегиональное южноамериканское торгово-экономическое объединение), повысилась ее роль на мировой арене и в международных организациях, активную поддержку получили процессы развития сотрудничества в рамках БРИК (с 2011 года – БРИКС), в том числе сотрудничества между Бразилией и Россией.На президентских выборах 2010 года Луис Инасиу Лула да Силва поддержал кандидата от Партии трудящихся Дилму Русеф, 1 января 2011 года передал ей президентские полномочия.После окончания президентского срока Лула да Силва работал в "Институте гражданства", который с 2011 года стал называться "Институт Лула", выступал с лекциями.В 2015 году экс-президент оказался в центре коррупционного скандала: была раскрыта схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяного гиганта Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги Партии трудящихся. В 2017 году экс-президент был признан главным бенефициаром схемы и приговорен к 9,5 года тюрьмы. В итоге он провел в заключении 580 дней и вышел из тюрьмы в ноябре 2019-го после того, как Верховный суд признал незаконность вступления приговора в силу до рассмотрения всех апелляций. В марте 2021 года вердикты, вынесенные в отношении да Силвы, были отменены в Верховном суде.

https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html

https://ria.ru/20221031/silva-1820261330.html

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