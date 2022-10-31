https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828037353.html
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.10.2022
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:09
2022-10-31T11:09
2022-10-31T14:33
александр лукашенко
владимир путин
политика
белоруссия
россия
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным."Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".В предыдущий раз Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.Ранее президент Белоруссии на саммите ОДКБ заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве напрямую связан с попытками западных стран "поджечь Россию по периметру".
https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824276827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, политика, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика, Белоруссия, Россия
11:09 31.10.2022 (обновлено: 14:33 31.10.2022)
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным
Лукашенко сообщил, что в ближайшее время рассчитывает вновь встретиться с Путиным