https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828037353.html

Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным

Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.10.2022

Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:09

2022-10-31T11:09

2022-10-31T14:33

александр лукашенко

владимир путин

политика

белоруссия

россия

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным."Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".В предыдущий раз Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.Ранее президент Белоруссии на саммите ОДКБ заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве напрямую связан с попытками западных стран "поджечь Россию по периметру".

https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824276827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, политика, белоруссия, россия