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Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.10.2022
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Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.10.2022
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:09
2022-10-31T14:33
александр лукашенко
владимир путин
политика
белоруссия
россия
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным."Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".В предыдущий раз Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.Ранее президент Белоруссии на саммите ОДКБ заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве напрямую связан с попытками западных стран "поджечь Россию по периметру".
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александр лукашенко, владимир путин, политика, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика, Белоруссия, Россия
11:09 31.10.2022 (обновлено: 14:33 31.10.2022)
 
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным

Лукашенко сообщил, что в ближайшее время рассчитывает вновь встретиться с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
В предыдущий раз Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.
Ранее президент Белоруссии на саммите ОДКБ заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве напрямую связан с попытками западных стран "поджечь Россию по периметру".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 14:41
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитикаБелоруссияРоссия
 
 
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