https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html

Россия планирует открыть посольство в Ливии

Россия планирует открыть посольство в Ливии - РИА Новости, 31.10.2022

Россия планирует открыть посольство в Ливии

Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:02

2022-10-31T13:02

2022-10-31T13:13

россия

ливия

в мире

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии посольства, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."Работа ведется, у нас уже передовая группа выехала на место, сейчас наш кандидат на пост посла, который прошел здесь процедуры утверждения, ждет агреман, согласие на назначение от ливийских властей", - сказал Богданов журналистам.Как только согласие будет получено, процедура оформления будет завершена, отметил замглавы МИД России.

https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html

россия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ливия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)