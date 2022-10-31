https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html
Россия планирует открыть посольство в Ливии
Россия планирует открыть посольство в Ливии - РИА Новости, 31.10.2022
Россия планирует открыть посольство в Ливии
Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:02
2022-10-31T13:02
2022-10-31T13:13
россия
ливия
в мире
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии посольства, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."Работа ведется, у нас уже передовая группа выехала на место, сейчас наш кандидат на пост посла, который прошел здесь процедуры утверждения, ждет агреман, согласие на назначение от ливийских властей", - сказал Богданов журналистам.Как только согласие будет получено, процедура оформления будет завершена, отметил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Ливия, В мире, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:02 31.10.2022 (обновлено: 13:13 31.10.2022)
Россия планирует открыть посольство в Ливии
Россия направила в Ливию представителей для решения вопроса об открытии посольства
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии посольства, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Работа ведется, у нас уже передовая группа выехала на место, сейчас наш кандидат на пост посла, который прошел здесь процедуры утверждения, ждет агреман, согласие на назначение от ливийских властей", - сказал Богданов журналистам.
Как только согласие будет получено, процедура оформления будет завершена, отметил замглавы МИД России.