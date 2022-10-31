Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует открыть посольство в Ливии - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html
Россия планирует открыть посольство в Ливии
Россия планирует открыть посольство в Ливии - РИА Новости, 31.10.2022
Россия планирует открыть посольство в Ливии
Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:02
2022-10-31T13:13
россия
ливия
в мире
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии посольства, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."Работа ведется, у нас уже передовая группа выехала на место, сейчас наш кандидат на пост посла, который прошел здесь процедуры утверждения, ждет агреман, согласие на назначение от ливийских властей", - сказал Богданов журналистам.Как только согласие будет получено, процедура оформления будет завершена, отметил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html
россия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ливия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Ливия, В мире, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:02 31.10.2022 (обновлено: 13:13 31.10.2022)
 
Россия планирует открыть посольство в Ливии

Россия направила в Ливию представителей для решения вопроса об открытии посольства

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители отправились в Ливию для решения вопроса об открытии посольства, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Работа ведется, у нас уже передовая группа выехала на место, сейчас наш кандидат на пост посла, который прошел здесь процедуры утверждения, ждет агреман, согласие на назначение от ливийских властей", - сказал Богданов журналистам.
Как только согласие будет получено, процедура оформления будет завершена, отметил замглавы МИД России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:41
Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин
 
РоссияЛивияВ миреМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала