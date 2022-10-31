СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования
Sky News: число членов Союза стрелков Литвы превысило восемь тысяч человек
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число желающих вступить в ряды вооруженных формирований растет в Литве, количество членов Союза стрелков Литвы уже превышает 8 тысяч человек, многие вступили в ряды наемников на Украине, сообщает телеканал Sky News.
"Добровольческие вооружённые формирования столкнулись с всплеском претендентов, желающих защищать свою страну", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщили телеканалу в Союзе стрелков Литвы, число членов союза выросло с 5,4 тысячи человек в начале года до более чем 8 тысяч в настоящее время.
"Другие присоединились к иностранному легиону на Украине", - сообщает Sky News.
При этом, как отмечает телеканал, ряд жителей города Виштитис в Сувалкском коридоре опасаются, что при поражении Украины они могут оказаться под угрозой. Часть жителей даже подготовились к отъезду в Польшу. Сувалкский коридор - это единственная общая граница Прибалтийских стран с другими членами НАТО. При этом, как заявлял РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
Союз стрелков Литвы был организован в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большая часть ее членов была арестована. После Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах.
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