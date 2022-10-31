Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/litva-1828073830.html
СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования
СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования
Число желающих вступить в ряды вооруженных формирований растет в Литве, количество членов Союза стрелков Литвы уже превышает 8 тысяч человек, многие вступили в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:47
2022-10-31T12:47
в мире
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/47/1530224773_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_ec920f853882260f7e82046e63355795.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число желающих вступить в ряды вооруженных формирований растет в Литве, количество членов Союза стрелков Литвы уже превышает 8 тысяч человек, многие вступили в ряды наемников на Украине, сообщает телеканал Sky News."Добровольческие вооружённые формирования столкнулись с всплеском претендентов, желающих защищать свою страну", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщили телеканалу в Союзе стрелков Литвы, число членов союза выросло с 5,4 тысячи человек в начале года до более чем 8 тысяч в настоящее время."Другие присоединились к иностранному легиону на Украине", - сообщает Sky News.При этом, как отмечает телеканал, ряд жителей города Виштитис в Сувалкском коридоре опасаются, что при поражении Украины они могут оказаться под угрозой. Часть жителей даже подготовились к отъезду в Польшу. Сувалкский коридор - это единственная общая граница Прибалтийских стран с другими членами НАТО. При этом, как заявлял РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.Союз стрелков Литвы был организован в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большая часть ее членов была арестована. После Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах.
https://ria.ru/20221029/gaubitsy-1827746119.html
https://ria.ru/20221028/tranzit-1827621968.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/47/1530224773_178:0:1822:1233_1920x0_80_0_0_ccdff3e3a26ef43de107fae63d81bd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва
В мире, Литва
12:47 31.10.2022
 
СМИ: в Литве выросло число желающих вступить в вооруженные формирования

Sky News: число членов Союза стрелков Литвы превысило восемь тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число желающих вступить в ряды вооруженных формирований растет в Литве, количество членов Союза стрелков Литвы уже превышает 8 тысяч человек, многие вступили в ряды наемников на Украине, сообщает телеканал Sky News.
"Добровольческие вооружённые формирования столкнулись с всплеском претендентов, желающих защищать свою страну", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщили телеканалу в Союзе стрелков Литвы, число членов союза выросло с 5,4 тысячи человек в начале года до более чем 8 тысяч в настоящее время.
"Другие присоединились к иностранному легиону на Украине", - сообщает Sky News.
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 13:11
Литва отремонтирует не менее 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Украины
При этом, как отмечает телеканал, ряд жителей города Виштитис в Сувалкском коридоре опасаются, что при поражении Украины они могут оказаться под угрозой. Часть жителей даже подготовились к отъезду в Польшу. Сувалкский коридор - это единственная общая граница Прибалтийских стран с другими членами НАТО. При этом, как заявлял РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
Союз стрелков Литвы был организован в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большая часть ее членов была арестована. После Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах.
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:04
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов
 
В миреЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала