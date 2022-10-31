https://ria.ru/20221031/lifty-1828093994.html
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет - РИА Новости, 31.10.2022
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет
В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:42
2022-10-31T13:42
2022-10-31T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787209992_0:81:2835:1676_1920x0_80_0_0_b4b2240e806660d4f14bcf5b02626c9b.jpg
КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский."Одной из приоритетных подпрограмм капремонта является замена лифтового оборудования. На сегодняшний день заменено 12,6 тысяч лифтов. Мы имеем замечательный результат, когда Подмосковье стало первым регионом в России, где заменено весь парк лифтового оборудование от 25 лет и выше", - сказал ВелиховскийОн добавил, что власти приступили к реализации программы по замене лифтового оборудования старше 20 лет.В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на точечные жалобы жителей, касающихся работы всех лифтов.
https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787209992_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_679d528727484d5c4ee6a7adf008cf07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, общество, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ, Общество, Россия