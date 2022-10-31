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Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221031/lifty-1828093994.html
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет - РИА Новости, 31.10.2022
Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет
В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:42
2022-10-31T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
общество
россия
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский."Одной из приоритетных подпрограмм капремонта является замена лифтового оборудования. На сегодняшний день заменено 12,6 тысяч лифтов. Мы имеем замечательный результат, когда Подмосковье стало первым регионом в России, где заменено весь парк лифтового оборудование от 25 лет и выше", - сказал ВелиховскийОн добавил, что власти приступили к реализации программы по замене лифтового оборудования старше 20 лет.В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на точечные жалобы жителей, касающихся работы всех лифтов.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, общество, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ, Общество, Россия
13:42 31.10.2022
 

Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкКнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома.
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома. - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома.
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.
"Одной из приоритетных подпрограмм капремонта является замена лифтового оборудования. На сегодняшний день заменено 12,6 тысяч лифтов. Мы имеем замечательный результат, когда Подмосковье стало первым регионом в России, где заменено весь парк лифтового оборудование от 25 лет и выше", - сказал Велиховский
Он добавил, что власти приступили к реализации программы по замене лифтового оборудования старше 20 лет.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на точечные жалобы жителей, касающихся работы всех лифтов.
Обновленный лифт - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:11Новости Подмосковья
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКХОбществоРоссия
 
 
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