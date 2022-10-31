https://ria.ru/20221031/lifty-1828093994.html

Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет

Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет - РИА Новости, 31.10.2022

Власти Подмосковья: в домах региона не осталось лифтов старше 25 лет

В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:42

2022-10-31T13:42

2022-10-31T13:42

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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. В многоквартирных домах Московской области не осталось лифтов старше 25 лет, сообщил на заседании правительства Подмосковье министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский."Одной из приоритетных подпрограмм капремонта является замена лифтового оборудования. На сегодняшний день заменено 12,6 тысяч лифтов. Мы имеем замечательный результат, когда Подмосковье стало первым регионом в России, где заменено весь парк лифтового оборудование от 25 лет и выше", - сказал ВелиховскийОн добавил, что власти приступили к реализации программы по замене лифтового оборудования старше 20 лет.В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на точечные жалобы жителей, касающихся работы всех лифтов.

https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, общество, россия