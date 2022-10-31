10:49 31.10.2022 (обновлено: 11:21 31.10.2022)
Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл мобилизованным из региона
Губернатор Цивилев: жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл мобилизованным из региона
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса Жители Кузбасса объединились в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Жители Кузбасса объединились в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл участникам специальной военной операции, призванным в рамках частичной мобилизации из Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В Кузбассе введены максимальные меры поддержки защитников Отечества и их семей: денежные выплаты, производство необходимых вещей, адресная забота о семье каждого мобилизованного. Наши ребята должны быть уверены, что их родные ни в чем не нуждаются. Что особенно важно — активную поддержку оказывают сами жители нашего региона: вяжут теплые вещи, собирают посылки, помогают друг другу. Мобилизованные кузбассовцы чувствуют эту поддержку, которая придает им сил для выполнения задач специальной военной операции", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
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Отмечается, что в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации объединились более 150 жителей Кемерово. Они шьют для солдат толстовки, балаклавы, варежки, термобелье, вяжут носки, закупают медикаменты и предметы первой необходимости. Уточняется, что за первый месяц работы участницы движения успели сшить и отправить военнослужащим более 700 изделий. Подчеркивается, что кемеровчанки помогают не только ребятам из Кузбасса, но и бойцам из других регионов.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса Жители Кузбасса объединились в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Жители Кузбасса объединились в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации
В посылки бойцам, находящимся на передовой, вкладывают письма и детские рисунки с добрыми пожеланиями. Волонтеры считают, что реальная помощь и моральная поддержка очень важны для защитников Родины, которые должны знать, что у них есть надежный тыл по всей стране.
Также волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает и в городе Ленинске-Кузнецком на базе молодежного центра. Это 25 молодых людей, среди которых работники учреждений социальной сферы, специалисты молодежного центра, студенты, рабочая молодежь города и индивидуальные предприниматели. Волонтеры обеспечивают сбор гуманитарной помощи, поддерживают семьи, помогают в проведении отправки мобилизованных на сборы в учебные центры.
Уточняется, что данный центр работает уже два года. За это время волонтеры провели большую работу по поддержке пожилых, оказавшимся на карантине, самоизоляции или не имеющим возможности выйти на улицу в период пандемии коронавируса, а также помогали беженцам из Донбасса.
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