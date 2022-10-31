https://ria.ru/20221031/kuzbass-1828028694.html

Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл мобилизованным из региона

Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл мобилизованным из региона - РИА Новости, 31.10.2022

Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл мобилизованным из региона

Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл участникам специальной военной операции, призванным в рамках частичной мобилизации из Кемеровской области, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:49

2022-10-31T10:49

2022-10-31T11:21

общество

сергей цивилев

кемеровская область

кемерово

ленинск-кузнецкий

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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Жители Кузбасса обеспечивают надежный тыл участникам специальной военной операции, призванным в рамках частичной мобилизации из Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."В Кузбассе введены максимальные меры поддержки защитников Отечества и их семей: денежные выплаты, производство необходимых вещей, адресная забота о семье каждого мобилизованного. Наши ребята должны быть уверены, что их родные ни в чем не нуждаются. Что особенно важно — активную поддержку оказывают сами жители нашего региона: вяжут теплые вещи, собирают посылки, помогают друг другу. Мобилизованные кузбассовцы чувствуют эту поддержку, которая придает им сил для выполнения задач специальной военной операции", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.Отмечается, что в волонтерское движение "Тепло родного Кузбасса" для поддержки участников спецоперации объединились более 150 жителей Кемерово. Они шьют для солдат толстовки, балаклавы, варежки, термобелье, вяжут носки, закупают медикаменты и предметы первой необходимости. Уточняется, что за первый месяц работы участницы движения успели сшить и отправить военнослужащим более 700 изделий. Подчеркивается, что кемеровчанки помогают не только ребятам из Кузбасса, но и бойцам из других регионов.В посылки бойцам, находящимся на передовой, вкладывают письма и детские рисунки с добрыми пожеланиями. Волонтеры считают, что реальная помощь и моральная поддержка очень важны для защитников Родины, которые должны знать, что у них есть надежный тыл по всей стране.Также волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает и в городе Ленинске-Кузнецком на базе молодежного центра. Это 25 молодых людей, среди которых работники учреждений социальной сферы, специалисты молодежного центра, студенты, рабочая молодежь города и индивидуальные предприниматели. Волонтеры обеспечивают сбор гуманитарной помощи, поддерживают семьи, помогают в проведении отправки мобилизованных на сборы в учебные центры.Уточняется, что данный центр работает уже два года. За это время волонтеры провели большую работу по поддержке пожилых, оказавшимся на карантине, самоизоляции или не имеющим возможности выйти на улицу в период пандемии коронавируса, а также помогали беженцам из Донбасса.

https://ria.ru/20221028/ubiystvo-1826915862.html

https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html

https://ria.ru/20221028/amerika-1827304212.html

кемеровская область

кемерово

ленинск-кузнецкий

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общество, сергей цивилев, кемеровская область, кемерово, ленинск-кузнецкий