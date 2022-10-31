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Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля - РИА Новости, 31.10.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,86 копейки, до 61,6229 рубля, курс евро снизился на 1,32 копейки, до 61,1196 рубля, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:09
2022-10-31T16:09
2022-10-31T16:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,86 копейки, до 61,6229 рубля, курс евро снизился на 1,32 копейки, до 61,1196 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля, евро — 61,12