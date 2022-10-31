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Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля - РИА Новости, 31.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221031/kurs-1828172844.html
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля - РИА Новости, 31.10.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,86 копейки, до 61,6229 рубля, курс евро снизился на 1,32 копейки, до 61,1196 рубля, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:09
2022-10-31T16:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,86 копейки, до 61,6229 рубля, курс евро снизился на 1,32 копейки, до 61,1196 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:09 31.10.2022
 
Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 61,62 рубля, евро — 61,12

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,86 копейки, до 61,6229 рубля, курс евро снизился на 1,32 копейки, до 61,1196 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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