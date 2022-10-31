https://ria.ru/20221031/kupyansk-1828093293.html

ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2022

ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:39

2022-10-31T13:39

2022-10-31T14:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828108966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78bbe0ba6ab156782a83393214adb34f.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атак противника на Краснолиманском и Купянском направлениях В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве. 2022-10-31T13:39 true PT3M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, лнр