https://ria.ru/20221031/kupyansk-1828093293.html
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:39
2022-10-31T13:39
2022-10-31T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
лнр
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ об отражении атак противника на Краснолиманском и Купянском направлениях
В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
2022-10-31T13:39
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PT3M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, ЛНР
13:39 31.10.2022 (обновлено: 14:24 31.10.2022)
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении