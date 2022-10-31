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ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kupyansk-1828093293.html
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:39
2022-10-31T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Влада Копылова
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Минобороны РФ об отражении атак противника на Краснолиманском и Купянском направлениях
В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, ЛНР
13:39 31.10.2022 (обновлено: 14:24 31.10.2022)
 
ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 110 военных и боевиков на Купянском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьЛНР
 
 
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