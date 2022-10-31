https://ria.ru/20221031/krym-1828140787.html

Логистическая ситуация в Крыму нормализована, заявили в Минтрансе

Логистическая ситуация в Крыму нормализована, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 31.10.2022

Логистическая ситуация в Крыму нормализована, заявили в Минтрансе

Логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, грузопассажирское сообщение полностью восстановлено после теракта на мосту через Керченский... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:13

2022-10-31T15:13

2022-10-31T15:13

авто

виталий савельев

михаил мишустин

россия

крымский мост

ржд

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

запорожская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, грузопассажирское сообщение полностью восстановлено после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Благодаря налаженному взаимодействию Минтранса, Минобороны, МВД, органов безопасности, федеральных агентств, РЖД, Ространснадзора и коллег из регионов ситуация была сразу взята под контроль… Общими усилиями логистическая ситуация нормализована, грузопассажирское сообщение с Крымским полуостровом восстановлено", - отметил он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.Савельев также отметил, что с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тысяч легковых автомобилей. "Средняя интенсивность движения составляет более 250 автомобилей в час. По-прежнему осуществляется 100% досмотр транспортных средств. Заторовые ситуации на подходах к Крымскому мосту отсутствуют", - добавил он.Для нормализации логистической ситуации в сообщении с Крымским полуостровом было организовано три маршрута для доставки грузов. Это автомобильные маршруты через территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, переориентация грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт, а также паромное сообщение.При этом восстановление поврежденных участков моста продолжается. Минтранс РФ провел все необходимые оценочные работы и получил заключение экспертов. "Благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать логистического коллапса. Население Крыма было обеспечено товарами народного потребления. Предприятия снабжаются необходимым сырьем, пассажирское сообщение сохранено. Мы будем продолжать эту работу", - резюмировал Савельев.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html

https://ria.ru/20221029/ataka-1827747695.html

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авто, виталий савельев, михаил мишустин, россия, крымский мост, ржд, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), запорожская область, донецкая народная республика