https://ria.ru/20221031/krym-1828122844.html

Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым

Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым - РИА Новости, 31.10.2022

Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минтранса Виталия Савельева следить, чтобы все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, поступали РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:44

2022-10-31T14:44

2022-10-31T14:44

михаил мишустин

республика крым

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минтранса Виталия Савельева следить, чтобы все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, поступали в Крым без сбоев, а люди могли приезжать на полуостров и уезжать оттуда удобными для них маршрутами."Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты, медикаменты, поступали на полуостров без сбоев, ну а наши граждане могли как добраться до Крыма, так и уехать оттуда удобными для них маршрутами. Прошу вас держать ситуацию на контроле", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, обращаясь к главе Минтранса.Он также поблагодарил Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и руководителей регионов, которые оперативно принимают все необходимые действия.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны восемь подозреваемых.

https://ria.ru/20221031/most-1828109146.html

https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, республика крым, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество