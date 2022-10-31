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Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым - РИА Новости, 31.10.2022
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Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым
Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минтранса Виталия Савельева следить, чтобы все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, поступали РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:44
2022-10-31T14:44
михаил мишустин
республика крым
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минтранса Виталия Савельева следить, чтобы все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, поступали в Крым без сбоев, а люди могли приезжать на полуостров и уезжать оттуда удобными для них маршрутами."Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты, медикаменты, поступали на полуостров без сбоев, ну а наши граждане могли как добраться до Крыма, так и уехать оттуда удобными для них маршрутами. Прошу вас держать ситуацию на контроле", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, обращаясь к главе Минтранса.Он также поблагодарил Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и руководителей регионов, которые оперативно принимают все необходимые действия.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны восемь подозреваемых.
https://ria.ru/20221031/most-1828109146.html
https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html
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михаил мишустин, республика крым, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
Михаил Мишустин, Республика Крым, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество
14:44 31.10.2022
 
Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым

Мишустин попросил следить, чтобы необходимые товары и лекарства поступали в Крым без сбоев

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минтранса Виталия Савельева следить, чтобы все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, поступали в Крым без сбоев, а люди могли приезжать на полуостров и уезжать оттуда удобными для них маршрутами.
"Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты, медикаменты, поступали на полуостров без сбоев, ну а наши граждане могли как добраться до Крыма, так и уехать оттуда удобными для них маршрутами. Прошу вас держать ситуацию на контроле", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, обращаясь к главе Минтранса.
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На Крымском мосту проводят досмотры транспортных средств, заявил Мишустин
Он также поблагодарил Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и руководителей регионов, которые оперативно принимают все необходимые действия.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны восемь подозреваемых.
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Михаил МишустинРеспублика КрымРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
 
 
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