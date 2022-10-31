https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828051513.html
В Москве за сутки госпитализировали 85 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 85 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 85 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 579 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:43
2022-10-31T11:43
2022-10-31T11:43
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 579 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 730 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 230 867 случаев коронавируса, выздоровели 3 039 857 человек, умерли 46 619 человек.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 85 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 579 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек