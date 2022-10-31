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Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828009985.html
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 декабря, сообщает информационный центр регионального... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:57
2022-10-31T09:57
распространение коронавируса
тюменская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 декабря, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о продлении ограничений принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки."Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря", – следует из сообщения информцентра.По информации Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Тюменской области в последние три дня ежедневно выявляется около 150 новых случаев заболевания коронавируса, на искусственной вентиляции легких находится один пациент из общего числа заболевших, под меднаблюдением — около полутора тысячи человек. В стационарах для лечения коронавирусных больных развернуто 25 коек.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html
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тюменская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Тюменская область, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
09:57 31.10.2022
 
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19

Тюменская область продлила ограничения по коронавирусу до 1 декабря

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкВрач в защитном противоэпидемическом костюме
Врач в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Врач в защитном противоэпидемическом костюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 декабря, сообщает информационный центр регионального правительства.
Решение о продлении ограничений принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.
"Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря", – следует из сообщения информцентра.
По информации Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Тюменской области в последние три дня ежедневно выявляется около 150 новых случаев заболевания коронавируса, на искусственной вентиляции легких находится один пациент из общего числа заболевших, под меднаблюдением — около полутора тысячи человек. В стационарах для лечения коронавирусных больных развернуто 25 коек.
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Распространение коронавирусаТюменская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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