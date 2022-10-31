https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828009985.html

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 декабря, сообщает информационный центр регионального... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:57

2022-10-31T09:57

2022-10-31T09:57

распространение коронавируса

тюменская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870604_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_48b06eb127186c44cb96c8917acd385a.jpg

ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 декабря, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о продлении ограничений принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки."Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря", – следует из сообщения информцентра.По информации Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Тюменской области в последние три дня ежедневно выявляется около 150 новых случаев заболевания коронавируса, на искусственной вентиляции легких находится один пациент из общего числа заболевших, под меднаблюдением — около полутора тысячи человек. В стационарах для лечения коронавирусных больных развернуто 25 коек.

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19