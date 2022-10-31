https://ria.ru/20221031/kornet-d1-1828034541.html

Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания - РИА Новости, 31.10.2022

Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

2022-10-31T12:05

ростех

новое оружие россии

безопасность

бекхан оздоев

россия

птрк "корнет"

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами", — сказал собеседник агентства.Сейчас, по его словам, "уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний".Как сообщалось ранее, боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели. "Корнет-Д1" также оборудован автоматом сопровождения цели.Для этого ПТРК также разработаны ракеты с повышенной дальностью. Для противотанковой ракеты с кумулятивной боевой частью она составляет восемь километров, с термобарической частью — до десяти. Ракеты второго типа имеют неконтактный датчик цели, что позволяет поражать малоскоростные воздушные цели.Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную средствами разведки и целеуказания. Она обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.

https://ria.ru/20221026/pantsir-me-1826798378.html

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростех, безопасность, бекхан оздоев, россия, птрк "корнет"