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Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания - РИА Новости, 31.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221031/kornet-d1-1828034541.html
Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания
Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания - РИА Новости, 31.10.2022
Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания
Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:02
2022-10-31T12:05
ростех
новое оружие россии
безопасность
бекхан оздоев
россия
птрк "корнет"
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами", — сказал собеседник агентства.Сейчас, по его словам, "уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний".Как сообщалось ранее, боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели. "Корнет-Д1" также оборудован автоматом сопровождения цели.Для этого ПТРК также разработаны ракеты с повышенной дальностью. Для противотанковой ракеты с кумулятивной боевой частью она составляет восемь километров, с термобарической частью — до десяти. Ракеты второго типа имеют неконтактный датчик цели, что позволяет поражать малоскоростные воздушные цели.Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную средствами разведки и целеуказания. Она обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.
https://ria.ru/20221026/pantsir-me-1826798378.html
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ростех, безопасность, бекхан оздоев, россия, птрк "корнет"
Ростех, Новое оружие России, Безопасность, Бекхан Оздоев, Россия, ПТРК "Корнет"
11:02 31.10.2022 (обновлено: 12:05 31.10.2022)
 
Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

"Ростех": новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВыстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1"
Выстрел противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д1 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами", — сказал собеседник агентства.
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Сейчас, по его словам, "уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний".
Как сообщалось ранее, боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели. "Корнет-Д1" также оборудован автоматом сопровождения цели.
Для этого ПТРК также разработаны ракеты с повышенной дальностью. Для противотанковой ракеты с кумулятивной боевой частью она составляет восемь километров, с термобарической частью — до десяти. Ракеты второго типа имеют неконтактный датчик цели, что позволяет поражать малоскоростные воздушные цели.
Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную средствами разведки и целеуказания. Она обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.
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Новое оружие РоссииРостехБезопасностьБекхан ОздоевРоссияПТРК "Корнет"
 
 
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