https://ria.ru/20221031/koreya-1828060353.html

МИД России назвал ситуацию вокруг Корейского полуострова деградирующей

МИД России назвал ситуацию вокруг Корейского полуострова деградирующей - РИА Новости, 31.10.2022

МИД России назвал ситуацию вокруг Корейского полуострова деградирующей

Ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует, пуски КНДР сповоцированы действиями Южной Кореи и США, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:08

2022-10-31T12:08

2022-10-31T12:08

южная корея

корейский полуостров

в мире

кндр (северная корея)

россия

георгий зиновьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует, пуски КНДР сповоцированы действиями Южной Кореи и США, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."К сожалению, обстановка продолжает деградировать. Основную причину видим в том, что не было использовано окно возможностей и добрая воля, которая следовала от КНДР", - сказал дипломат журналистам, отметив, что Пхеньян долго воздерживался от акций. По его словам, сейчас идет переход от "политики добра в ответ на добро к политике острие против острия"."Во многом эти пуски спровоцированы военно-политической активностью, которую мы долгие годы не наблюдали ни со стороны Республики Кореи, ни со стороны ее союзников, но которую мы, к сожалению, видим в последние месяцы - это и подключение американских военных мощностей, и масштабнейшие маневры между Республикой Корея и США", - добавил Зиновьев. Он напомнил, что Россия вместе с Китаем выдвинула ряд инициатив по решению ситуации на Корейском полуострове, выразив надежду, что логика мирного сосуществования и решения проблем возобладает. Дипломат подчеркнул, что в отношении Пхеньяна не было сделано никаких гуманитарных послаблений.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 28 октября сообщил, что южнокорейские военные засекли пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11.59 и 12.18 (5.59 и 6.18 мск). Сообщалось, что баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в сторону Японского моря, пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов.Крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук" проходили с 18 по 28 октября. Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

https://ria.ru/20221014/koreya-1823912817.html

https://ria.ru/20221007/raketa-1822125279.html

южная корея

корейский полуостров

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

южная корея, корейский полуостров, в мире, кндр (северная корея), россия, георгий зиновьев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)