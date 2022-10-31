МИД России назвал ситуацию вокруг Корейского полуострова деградирующей
Глава департамента МИД Зиновьев: США и Южная Корея провоцируют КНДР на пуски ракет
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует, пуски КНДР сповоцированы действиями Южной Кореи и США, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"К сожалению, обстановка продолжает деградировать. Основную причину видим в том, что не было использовано окно возможностей и добрая воля, которая следовала от КНДР", - сказал дипломат журналистам, отметив, что Пхеньян долго воздерживался от акций. По его словам, сейчас идет переход от "политики добра в ответ на добро к политике острие против острия".
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"Во многом эти пуски спровоцированы военно-политической активностью, которую мы долгие годы не наблюдали ни со стороны Республики Кореи, ни со стороны ее союзников, но которую мы, к сожалению, видим в последние месяцы - это и подключение американских военных мощностей, и масштабнейшие маневры между Республикой Корея и США", - добавил Зиновьев. Он напомнил, что Россия вместе с Китаем выдвинула ряд инициатив по решению ситуации на Корейском полуострове, выразив надежду, что логика мирного сосуществования и решения проблем возобладает. Дипломат подчеркнул, что в отношении Пхеньяна не было сделано никаких гуманитарных послаблений.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 28 октября сообщил, что южнокорейские военные засекли пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11.59 и 12.18 (5.59 и 6.18 мск). Сообщалось, что баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в сторону Японского моря, пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов.
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Крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук" проходили с 18 по 28 октября. Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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