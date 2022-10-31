https://ria.ru/20221031/korabli-1828108844.html
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот - РИА Новости, 31.10.2022
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:21
2022-10-31T14:21
2022-10-31T14:22
россия
севастополь
украина
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании."Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка "представили они доказательства Кремлю" - у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль доказательства вовлеченности британцев в нападения на корабли и на трубопроводы "Северных потоков" от Минобороны.
https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, украина, авария на "северных потоках", дмитрий песков, черноморский флот вмф россии
Россия, Севастополь, Украина, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков, Черноморский флот ВМФ России
14:21 31.10.2022 (обновлено: 14:22 31.10.2022)
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
Песков: заявление Минобороны об атаке на корабли Черноморского флота заслуживает доверия