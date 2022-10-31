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Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот - РИА Новости, 31.10.2022
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Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот - РИА Новости, 31.10.2022
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:21
2022-10-31T14:22
россия
севастополь
украина
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании."Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка "представили они доказательства Кремлю" - у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль доказательства вовлеченности британцев в нападения на корабли и на трубопроводы "Северных потоков" от Минобороны.
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севастополь
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россия, севастополь, украина, авария на "северных потоках", дмитрий песков, черноморский флот вмф россии
Россия, Севастополь, Украина, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков, Черноморский флот ВМФ России
14:21 31.10.2022 (обновлено: 14:22 31.10.2022)
 
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот

Песков: заявление Минобороны об атаке на корабли Черноморского флота заслуживает доверия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
"Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка "представили они доказательства Кремлю" - у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль доказательства вовлеченности британцев в нападения на корабли и на трубопроводы "Северных потоков" от Минобороны.
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:03
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
 
РоссияСевастопольУкраинаАвария на "Северных потоках"Дмитрий ПесковЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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