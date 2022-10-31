https://ria.ru/20221031/korabli-1828108844.html

Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот

Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот - РИА Новости, 31.10.2022

Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот

Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:21

2022-10-31T14:21

2022-10-31T14:22

россия

севастополь

украина

авария на "северных потоках"

дмитрий песков

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании."Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка "представили они доказательства Кремлю" - у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль доказательства вовлеченности британцев в нападения на корабли и на трубопроводы "Северных потоков" от Минобороны.

https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, севастополь, украина, авария на "северных потоках", дмитрий песков, черноморский флот вмф россии