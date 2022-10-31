https://ria.ru/20221031/konkurs-1828076868.html

На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"

На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!" - РИА Новости, 31.10.2022

На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"

Финал шестого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел на НТВ 30 октября. Пройти испытания отборочных туров и полуфиналов удалось 12... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:09

2022-10-31T13:09

2022-10-31T18:00

общество

детский вокальный конкурс "ты супер!"

нтв (телеканал)

алексей воробьев

игорь крутой

диана арбенина

sputnik

шоубиз

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Финал шестого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел на НТВ 30 октября. Пройти испытания отборочных туров и полуфиналов удалось 12 талантливым ребятам.Финалистами шестого сезона "Ты супер!" стали Валерия Верногорова из Коми, Николь Курацапова из Москвы, Ай-Херел Шулуу из Тывы, Арина Картаева из Саранска, Полина Яковенко и Анастасия Артамонова из Новосибирской области, Кристина Старостина из Республики Беларусь, Елизавета Антошкина из Свердловской области, Кирилл Ракуши из Оренбурга, Анастасия Нагорнова из Томска, Мария Саморядова из Краснодарского края и Евгения Ким из Саратова.Судьями завершающего выпуска шоу стали народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица и композитор Ирина Дубцова, а вот кресло заболевшего Алексея Воробьёва в этот ответственный день занял бессменный ведущий шоу "Маска" и "Шоу Аватар" Вячеслав Макаров. Алексей Воробьёв обратился к участникам и судьям шоу по видеосвязи и пообещал, что будет очень сильно болеть за всех конкурсантов."Забудьте о волнении, покажите всё, на что вы способны! Выходите на сцену и получайте удовольствие. Не забывайте, что миллионы зрителей будут смотреть на вас. Будьте на сцене для них! Я верю в каждого из вас! - пожелал Алексей Воробьёв, также он признался, что ему очень интересно наблюдать, как не только участники, но члены жюри растут и меняются с каждым годом. - В наших жизнях тоже происходят перемены, переосмысления, но самое главное, что для меня эти трое замечательных Артистов, сидящих со мной в жюри, уже не просто коллеги, а друзья, вместе с которыми мы смеёмся, плачем, спорим и обнимаемся. Нас связывает не только профессия и любовь к музыке, но и любовь к этим детям, за чьими первыми шагами на сцене нам посчастливилось наблюдать", - добавил он.По решению жюри третье место заняла Евгения Ким, второе место досталось Валерии Верногоровой, а победительницей шоу стала Анастасия Нагорнова.Все финалисты шестого сезона "Ты супер!" получили приглашения на участие в четвертом музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина AguTeens Music Forum.Игорь Крутой пригласил на полуфинал "Детской Новой волны" Анастасию Артамонову и Машу Саморядову, а в полуфинал "Новой волны" была приглашена победительница Анастасия Нагорнова.По итогу вокального конкурса, все финалисты и полуфиналисты шестого сезона будут получать стипендии от благотворительного фонда "Ты супер!" вплоть до совершеннолетия.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20220620/proekt-1796284534.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, детский вокальный конкурс "ты супер!", нтв (телеканал), алексей воробьев, игорь крутой, диана арбенина, sputnik