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На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!" - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/konkurs-1828076868.html
На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!" - РИА Новости, 31.10.2022
На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
Финал шестого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел на НТВ 30 октября. Пройти испытания отборочных туров и полуфиналов удалось 12... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:09
2022-10-31T18:00
общество
детский вокальный конкурс "ты супер!"
нтв (телеканал)
алексей воробьев
игорь крутой
диана арбенина
sputnik
шоубиз
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Финал шестого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел на НТВ 30 октября. Пройти испытания отборочных туров и полуфиналов удалось 12 талантливым ребятам.Финалистами шестого сезона "Ты супер!" стали Валерия Верногорова из Коми, Николь Курацапова из Москвы, Ай-Херел Шулуу из Тывы, Арина Картаева из Саранска, Полина Яковенко и Анастасия Артамонова из Новосибирской области, Кристина Старостина из Республики Беларусь, Елизавета Антошкина из Свердловской области, Кирилл Ракуши из Оренбурга, Анастасия Нагорнова из Томска, Мария Саморядова из Краснодарского края и Евгения Ким из Саратова.Судьями завершающего выпуска шоу стали народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица и композитор Ирина Дубцова, а вот кресло заболевшего Алексея Воробьёва в этот ответственный день занял бессменный ведущий шоу "Маска" и "Шоу Аватар" Вячеслав Макаров. Алексей Воробьёв обратился к участникам и судьям шоу по видеосвязи и пообещал, что будет очень сильно болеть за всех конкурсантов."Забудьте о волнении, покажите всё, на что вы способны! Выходите на сцену и получайте удовольствие. Не забывайте, что миллионы зрителей будут смотреть на вас. Будьте на сцене для них! Я верю в каждого из вас! - пожелал Алексей Воробьёв, также он признался, что ему очень интересно наблюдать, как не только участники, но члены жюри растут и меняются с каждым годом. - В наших жизнях тоже происходят перемены, переосмысления, но самое главное, что для меня эти трое замечательных Артистов, сидящих со мной в жюри, уже не просто коллеги, а друзья, вместе с которыми мы смеёмся, плачем, спорим и обнимаемся. Нас связывает не только профессия и любовь к музыке, но и любовь к этим детям, за чьими первыми шагами на сцене нам посчастливилось наблюдать", - добавил он.По решению жюри третье место заняла Евгения Ким, второе место досталось Валерии Верногоровой, а победительницей шоу стала Анастасия Нагорнова.Все финалисты шестого сезона "Ты супер!" получили приглашения на участие в четвертом музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина AguTeens Music Forum.Игорь Крутой пригласил на полуфинал "Детской Новой волны" Анастасию Артамонову и Машу Саморядову, а в полуфинал "Новой волны" была приглашена победительница Анастасия Нагорнова.По итогу вокального конкурса, все финалисты и полуфиналисты шестого сезона будут получать стипендии от благотворительного фонда "Ты супер!" вплоть до совершеннолетия.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.
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общество, детский вокальный конкурс "ты супер!", нтв (телеканал), алексей воробьев, игорь крутой, диана арбенина, sputnik
Общество, Детский вокальный конкурс "Ты супер!", НТВ (телеканал), Алексей Воробьев, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Sputnik, Шоубиз
13:09 31.10.2022 (обновлено: 18:00 31.10.2022)
 

На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"

© Фото : PR НТВНа НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
На НТВ завершился шестой сезон Ты супер! - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Финал шестого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел на НТВ 30 октября. Пройти испытания отборочных туров и полуфиналов удалось 12 талантливым ребятам.
Финалистами шестого сезона "Ты супер!" стали Валерия Верногорова из Коми, Николь Курацапова из Москвы, Ай-Херел Шулуу из Тывы, Арина Картаева из Саранска, Полина Яковенко и Анастасия Артамонова из Новосибирской области, Кристина Старостина из Республики Беларусь, Елизавета Антошкина из Свердловской области, Кирилл Ракуши из Оренбурга, Анастасия Нагорнова из Томска, Мария Саморядова из Краснодарского края и Евгения Ким из Саратова.
Финал Ты супер! 60+ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 10:00
Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу
Судьями завершающего выпуска шоу стали народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица и композитор Ирина Дубцова, а вот кресло заболевшего Алексея Воробьёва в этот ответственный день занял бессменный ведущий шоу "Маска" и "Шоу Аватар" Вячеслав Макаров. Алексей Воробьёв обратился к участникам и судьям шоу по видеосвязи и пообещал, что будет очень сильно болеть за всех конкурсантов.
"Забудьте о волнении, покажите всё, на что вы способны! Выходите на сцену и получайте удовольствие. Не забывайте, что миллионы зрителей будут смотреть на вас. Будьте на сцене для них! Я верю в каждого из вас! - пожелал Алексей Воробьёв, также он признался, что ему очень интересно наблюдать, как не только участники, но члены жюри растут и меняются с каждым годом. - В наших жизнях тоже происходят перемены, переосмысления, но самое главное, что для меня эти трое замечательных Артистов, сидящих со мной в жюри, уже не просто коллеги, а друзья, вместе с которыми мы смеёмся, плачем, спорим и обнимаемся. Нас связывает не только профессия и любовь к музыке, но и любовь к этим детям, за чьими первыми шагами на сцене нам посчастливилось наблюдать", - добавил он.
По решению жюри третье место заняла Евгения Ким, второе место досталось Валерии Верногоровой, а победительницей шоу стала Анастасия Нагорнова.
© Фото : PR НТВНа НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
На НТВ завершился шестой сезон Ты супер! - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : PR НТВ
На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
Все финалисты шестого сезона "Ты супер!" получили приглашения на участие в четвертом музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина AguTeens Music Forum.
Игорь Крутой пригласил на полуфинал "Детской Новой волны" Анастасию Артамонову и Машу Саморядову, а в полуфинал "Новой волны" была приглашена победительница Анастасия Нагорнова.
© Фото : PR НТВНа НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
На НТВ завершился шестой сезон Ты супер! - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : PR НТВ
На НТВ завершился шестой сезон "Ты супер!"
По итогу вокального конкурса, все финалисты и полуфиналисты шестого сезона будут получать стипендии от благотворительного фонда "Ты супер!" вплоть до совершеннолетия.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
ШоубизОбществоДетский вокальный конкурс "Ты супер!"НТВ (телеканал)Алексей ВоробьевИгорь КрутойДиана АрбенинаSputnik
 
 
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