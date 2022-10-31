https://ria.ru/20221031/komissariat-1828203186.html
Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников
Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников - РИА Новости, 31.10.2022
Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников
В России завершен призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:22
2022-10-31T17:22
2022-10-31T17:29
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России завершен призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."По поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом ВС РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - сказали в ведомстве."В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221031/su-57-1828177838.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:22 31.10.2022 (обновлено: 17:29 31.10.2022)
Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников
Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и кандидатов в контрактники
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России завершен призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"По поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом ВС РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - сказали в ведомстве.
"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - добавили в ведомстве.