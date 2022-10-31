https://ria.ru/20221031/komissariat-1828203186.html

Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников

Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников - РИА Новости, 31.10.2022

Военные комиссариаты будут работать на прием добровольцев и контрактников

В России завершен призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:22

2022-10-31T17:22

2022-10-31T17:29

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/53/1505155307_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6770954be704ffc1bcc322e0aa8512d6.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России завершен призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."По поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом ВС РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - сказали в ведомстве."В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221031/su-57-1828177838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)