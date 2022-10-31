https://ria.ru/20221031/kollektor-1828112447.html

Мэр Якутска рассказал о строительстве нового коллектора

Мэр Якутска рассказал о строительстве нового коллектора - РИА Новости, 31.10.2022

Мэр Якутска рассказал о строительстве нового коллектора

Строительство нового канализационного коллектора позволит создать в Якутске туристическую зону, а также начать массовую застройку в южной части, заявил РИА... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:30

2022-10-31T14:30

2022-10-31T14:30

республика саха (якутия)

общество

евгений григорьев

якутск

россия

жкх

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Строительство нового канализационного коллектора позволит создать в Якутске туристическую зону, а также начать массовую застройку в южной части, заявил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.Впервые за 50 лет строительство новой ветки канализационного коллектора в Якутске началось в ноябре 2021 года. Существующие два коллектора из-за активной жилой застройки не выдерживают нагрузок.Как отметил Григорьев, в этом году по проекту обустроены люки и колодцы. "На улице Чернышевского в прошлом году начались мероприятия по укладке коллектора №3. Новый коллектор позволит нам быстрее начать строительные работы в микрорайоне Залог города Якутска, где мы в том числе планируем создать туристическую зону "Старый город-2", восстановить и облагородить старинные здания. И логично, что в первую очередь мы начали с обновления инженерной инфраструктуры. Также в планах построить там четырехполосную автодорогу. Кроме того, введение третьего коллектора позволит активнее застраивать южную часть города, в частности, микрорайоны ДСК и "Звездный", - сказал глава города.По словам градоначальника, на главной улице Якутска, проспекте Ленина, в настоящее время завершена укладка дорожного полотна, осталось установить светофоры, провести освещение. "Вчера начался второй этап ремонтно-строительных работ. Товарный вид проспекта Ленина мы получим в следующем году. В октябре 2023 года будет запущен общественный транспорт, с ноября начнется движение личного транспорта горожан", - отметил Григорьев.Ранее глава города рассказал РИА Новости о том, что особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска. Работы по капремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начались в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.

https://ria.ru/20221031/dorogi-1828084590.html

https://ria.ru/20221029/yakutiya-1827724019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, евгений григорьев, якутск, россия, жкх, республика саха (якутия)