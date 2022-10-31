https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу - РИА Новости, 31.10.2022
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу
Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разговору для разрядки напряженности, заявил на заседании СБ РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
в мире
сергей лавров
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совет безопасности оон
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гэн шуан
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разговору для разрядки напряженности, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.Он выразил надежду, что так стороны пойдут навстречу друг другу, "чтобы открыть дверь к диалогу и переговорам как можно скорее".Ранее Лавров заявил, что РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах.
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в мире, сергей лавров, россия, китай, совет безопасности оон, оон, гэн шуан
В мире, Сергей Лавров, Россия, Китай, Совет Безопасности ООН, ООН, Гэн Шуан
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу
Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова Лаврова о готовности к разговору