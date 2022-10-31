Рейтинг@Mail.ru
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу - РИА Новости, 31.10.2022
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу
Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разговору для разрядки напряженности, заявил на заседании СБ РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
в мире
сергей лавров
россия
китай
совет безопасности оон
оон
гэн шуан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_25c61925addb9b1f61ee7410531f3c11.jpg
ООН, 31 окт – РИА Новости. Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разговору для разрядки напряженности, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.Он выразил надежду, что так стороны пойдут навстречу друг другу, "чтобы открыть дверь к диалогу и переговорам как можно скорее".Ранее Лавров заявил, что РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828015938.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_136:0:1940:1353_1920x0_80_0_0_2fbe100ac88323f833e2648ef1142c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, китай, совет безопасности оон, оон, гэн шуан
В мире, Сергей Лавров, Россия, Китай, Совет Безопасности ООН, ООН, Гэн Шуан
20:47 31.10.2022
 
КНР ждет позитивную реакцию Запада на слова Лаврова о готовности к диалогу

Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова Лаврова о готовности к разговору

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 окт – РИА Новости. Китай надеется, что Запад позитивно отреагирует на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разговору для разрядки напряженности, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Китай принял к сведению заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова СМИ 30 октября о том, что он готов к диалогу с западными странами в целях снижения нынешней напряженности. Мы надеемся, что соответствующие стороны ответят позитивно", – сказал Гэн Шуан.
Он выразил надежду, что так стороны пойдут навстречу друг другу, "чтобы открыть дверь к диалогу и переговорам как можно скорее".
Ранее Лавров заявил, что РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах.
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:15
Китай призвал не допустить эскалации на Украине
 
В миреСергей ЛавровРоссияКитайСовет Безопасности ООНООНГэн Шуан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала