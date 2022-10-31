https://ria.ru/20221031/kitay-1828040137.html
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:53
в мире
ван и (политик)
мид кнр
китай
россия
россия-китай: главное
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к конференции по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы."Китай готов вместе с Россией, на основе договоренностей глав двух государств идти в ногу со временем, непрерывно накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Ван И. Телеграмму зачитал временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), мид кнр, китай, россия
В мире, Ван И (политик), МИД КНР, Китай, Россия, Россия-Китай: Главное
11:15 31.10.2022 (обновлено: 11:53 31.10.2022)
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина вместе с Москвой идти в ногу со временем