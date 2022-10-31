https://ria.ru/20221031/kitay-1828040137.html

Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая

Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022

Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая

Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:53

в мире

ван и (политик)

мид кнр

китай

россия

россия-китай: главное

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к конференции по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы."Китай готов вместе с Россией, на основе договоренностей глав двух государств идти в ногу со временем, непрерывно накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Ван И. Телеграмму зачитал временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), мид кнр, китай, россия