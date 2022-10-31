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Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия-Китай: Главное
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Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:53
в мире
ван и (политик)
мид кнр
китай
россия
россия-китай: главное
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к конференции по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы."Китай готов вместе с Россией, на основе договоренностей глав двух государств идти в ногу со временем, непрерывно накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Ван И. Телеграмму зачитал временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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в мире, ван и (политик), мид кнр, китай, россия
В мире, Ван И (политик), МИД КНР, Китай, Россия, Россия-Китай: Главное
11:15 31.10.2022 (обновлено: 11:53 31.10.2022)
 
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина вместе с Москвой идти в ногу со временем

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем, накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в телеграмме к конференции по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.
"Китай готов вместе с Россией, на основе договоренностей глав двух государств идти в ногу со временем, непрерывно накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Ван И. Телеграмму зачитал временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Россия-Китай: ГлавноеВ миреВан И (политик)МИД КНРКитайРоссия
 
 
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