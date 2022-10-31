11:12 31.10.2022 (обновлено: 15:54 31.10.2022)
Китай обвинил США в нарушении правил торговли
Китай обвинил США в нарушении правил торговли из-за нового порядка экспортного контроля
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничили инвестиции в Китай, серьезно нарушив правила свободной торговли и нанеся серьезный ущерб законным правам и интересам Китая, это необходимо исправить", — подчеркнул Ван И.
Глава китайской дипломатии пояснил, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества.
В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля для подавления китайских компаний и сохранения технологической гегемонии.