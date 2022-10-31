https://ria.ru/20221031/kitay-1828038863.html

Китай обвинил США в нарушении правил торговли

Китай обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 31.10.2022

Китай обвинил США в нарушении правил торговли

Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:12

2022-10-31T11:12

2022-10-31T15:54

ван и (политик)

энтони блинкен

китай

сша

мид кнр

в мире

вашингтон (штат)

экономика

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ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Глава китайской дипломатии пояснил, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества.В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля для подавления китайских компаний и сохранения технологической гегемонии.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ван и (политик), энтони блинкен, китай, сша, мид кнр, в мире, вашингтон (штат), экономика