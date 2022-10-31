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Китай обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 31.10.2022
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Китай обвинил США в нарушении правил торговли
Китай обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 31.10.2022
Китай обвинил США в нарушении правил торговли
Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:12
2022-10-31T15:54
ван и (политик)
энтони блинкен
китай
сша
мид кнр
в мире
вашингтон (штат)
экономика
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ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Глава китайской дипломатии пояснил, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества.В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля для подавления китайских компаний и сохранения технологической гегемонии.
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ван и (политик), энтони блинкен, китай, сша, мид кнр, в мире, вашингтон (штат), экономика
Ван И (политик), Энтони Блинкен, Китай, США, МИД КНР, В мире, Вашингтон (штат), Экономика
11:12 31.10.2022 (обновлено: 15:54 31.10.2022)
 
Китай обвинил США в нарушении правил торговли

Китай обвинил США в нарушении правил торговли из-за нового порядка экспортного контроля

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничили инвестиции в Китай, серьезно нарушив правила свободной торговли и нанеся серьезный ущерб законным правам и интересам Китая, это необходимо исправить", — подчеркнул Ван И.
Глава китайской дипломатии пояснил, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества.
В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля для подавления китайских компаний и сохранения технологической гегемонии.
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