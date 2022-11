https://ria.ru/20221031/kitay-1828023402.html

Китайские исследователи развернули на морском дне научную станцию

Китайские исследователи развернули на морском дне научную станцию - РИА Новости, 31.10.2022

Китайские исследователи развернули на морском дне научную станцию

Китайские исследователи развернули на морском дне научно-экспериментальную станцию, которая позволит проводить научные исследования in situ в глубоководных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:52

2022-10-31T10:52

2022-10-31T10:52

россия-китай: главное

санья

хайнань

китай

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828025194_0:113:1343:868_1920x0_80_0_0_54448eeb5e1c20e45071fcd1ca0d36b5.jpg

МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи развернули на морском дне научно-экспериментальную станцию, которая позволит проводить научные исследования in situ в глубоководных районах в течение длительного времени в отсутствие экипажа, сообщила Академия наук Китая (АНК).Исследователи установили станцию во время своей экспедиции на дно моря, в которую они отправились на корабле "Таньсо-2" (Discovery-2) с батискафом "Шэньхай Юнши" (Deep Sea Warrior) на борту. Недавно судно вернулось в город Санья пров. Хайнань (Южный Китай), сообщили в АНК.Установленная in situ научно-экспериментальная станция - это новая глубоководная система, предложенная Китаем в последние годы, где в качестве ядра используется глубоководная базовая станция. Система может перевозить различного рода беспилотные батискафы и получать доступ к химическим/биологическим лабораториям и другим платформам для проведения серии in situ экспериментов и исследований.Традиционно образцы, получаемые с морского дна во время исследований, тестируют в наземных лабораториях. Проведение научных экспериментов in situ в глубоководных районах позволит избежать повреждения или потери образцов в результате изменения окружающей среды, сказал Чэнь Цзюнь, исследователь из Института глубоководных наук и инженерии при АНК.Как сообщили в АНК, станция будет автономно работать на морском дне и сможет осуществлять мониторинг и управление собственным состоянием. Все данные будут регулярно передаваться обратно в береговой центр управления через глубоководный планер, при этом исследователи смогут дистанционно управлять научно-экспериментальной станцией.Энергосистема станции способна накапливать 1 тысяч киловатт-часов электроэнергии, что позволяет поддерживать непрерывную работу станции на морском дне на протяжении более полугода.Во время недавно завершившейся миссии с помощью батискафа "Шэньхай Юнши" с экипажем на борту была установлена подводная связь между базовой станцией и установленной лабораторией, а также проведен ряд тестов, таких как проверка беспроводной связи и переключение режимов работы станции.В последующих миссиях станция будет подключаться к более интеллектуальным, осуществляемым без экипажа экспериментам, а также системам обнаружения и передачи информации.

https://ria.ru/20221028/rabota-1827553200.html

https://ria.ru/20221028/velosiped-1827541185.html

санья

хайнань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санья, хайнань, китай, наука