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Китай призвал не допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 31.10.2022
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Китай призвал не допустить эскалации на Украине
Китай призвал не допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 31.10.2022
Китай призвал не допустить эскалации на Украине
Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:15
2022-10-31T10:15
в мире
ван и (политик)
энтони блинкен
украина
сша
китай
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Стороны также обменялись мнениями по украинскому и ряду других вопросов. Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и усилить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля", - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.
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в мире, ван и (политик), энтони блинкен, украина, сша, китай
В мире, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Украина, США, Китай
10:15 31.10.2022
 
Китай призвал не допустить эскалации на Украине

Китай призвал не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Стороны также обменялись мнениями по украинскому и ряду других вопросов. Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и усилить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля", - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.
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