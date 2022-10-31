https://ria.ru/20221031/kitay-1828015938.html
Китай призвал не допустить эскалации на Украине
Китай призвал не допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 31.10.2022
Китай призвал не допустить эскалации на Украине
Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:15
2022-10-31T10:15
2022-10-31T10:15
в мире
ван и (политик)
энтони блинкен
украина
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Стороны также обменялись мнениями по украинскому и ряду других вопросов. Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и усилить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля", - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.
https://ria.ru/20221031/tu160-1828005955.html
украина
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_656ddcd44c30c03e899ca36b7674b3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), энтони блинкен, украина, сша, китай
В мире, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Украина, США, Китай
Китай призвал не допустить эскалации на Украине
Китай призвал не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля