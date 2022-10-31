https://ria.ru/20221031/kitay-1828015938.html

Китай призвал не допустить эскалации на Украине

Китай призвал не допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 31.10.2022

Китай призвал не допустить эскалации на Украине

Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:15

2022-10-31T10:15

2022-10-31T10:15

в мире

ван и (политик)

энтони блинкен

украина

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай призывает не допустить эскалации на Украине и выхода ситуации из-под контроля, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Стороны также обменялись мнениями по украинскому и ряду других вопросов. Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и усилить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля", - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

https://ria.ru/20221031/tu160-1828005955.html

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ван и (политик), энтони блинкен, украина, сша, китай