https://ria.ru/20221031/kitay-1828013010.html

МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин

МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин - РИА Новости, 31.10.2022

МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин

США должны прекратить сдерживать и подавлять Китай, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:08

2022-10-31T10:08

2022-10-31T11:41

в мире

ван и (политик)

китай

сша

энтони блинкен

мид кнр

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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. США должны прекратить сдерживать и подавлять Китай, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, не следует создавать новых препятствий для отношений двух стран", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Ван И посоветовал США внимательно изучить доклад, представленный на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, если они действительно хотят понять КНР. "Внутренняя и внешняя политика Китая открыты и прозрачны, а наши стратегические намерения ясны", - указал министр.Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

китай

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), китай, сша, энтони блинкен, мид кнр