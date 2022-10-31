https://ria.ru/20221031/kitay-1828013010.html
МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин
МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин - РИА Новости, 31.10.2022
МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин
США должны прекратить сдерживать и подавлять Китай, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:08
2022-10-31T10:08
2022-10-31T11:41
в мире
ван и (политик)
китай
сша
энтони блинкен
мид кнр
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. США должны прекратить сдерживать и подавлять Китай, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, не следует создавать новых препятствий для отношений двух стран", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Ван И посоветовал США внимательно изучить доклад, представленный на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, если они действительно хотят понять КНР. "Внутренняя и внешняя политика Китая открыты и прозрачны, а наши стратегические намерения ясны", - указал министр.Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.
https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), китай, сша, энтони блинкен, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Китай, США, Энтони Блинкен, МИД КНР
10:08 31.10.2022 (обновлено: 11:41 31.10.2022)
МИД Китая призвал Белый дом прекратить попытки сдержать и подавить Пекин
Глава МИД Китая Ван И призвал США прекратить попытки сдержать и подавить Пекин
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. США должны прекратить сдерживать и подавлять Китай, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, не следует создавать новых препятствий для отношений двух стран", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР
.
Ван И посоветовал США внимательно изучить доклад, представленный на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, если они действительно хотят понять КНР. "Внутренняя и внешняя политика Китая открыты и прозрачны, а наши стратегические намерения ясны", - указал министр.
Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.