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Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221031/kino-1828027443.html
Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 31.10.2022
Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные. Касса ленты за минувший уикенд — 77,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:02
2022-10-31T11:02
культура
новости культуры
иван грозный
дуэйн джонсон
россия
кино и сериалы
генри кавилл
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные. Касса ленты за минувший уикенд — 77,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные). Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку заняла лента "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 71,3 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует. Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. На третьем месте — семейный фильм "Грозный папа", собравший за выходные 43,8 миллионов рублей. Поссорившись с сыном, Иван IV случайно ранит его. Жизнь царевича на волоске. Чтобы исправить содеянное, Грозный хочет отправиться в прошлое, но что-то идет не так и царь попадает в наше время.Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравшая 40 миллионов рублей за выходные. Медведь Мик-Мик и заяц Оскар отправляются в дорогу, чтобы помочь маленькому гризли найти свою семью. Замыкает пятерку рейтинга фантастический боевик "Черный Адам", собравший 28,9 миллиона рублей (данные по СНГ без России и Белоруссии). Дуэйн Джонсон воплотил образ антигероя, который освободился от 5000-летнего заточения. Камео в фильме у Генри Кавилла — он вернулся к роли Супермена.
https://ria.ru/20221031/papanov-1827657489.html
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новости культуры, иван грозный, дуэйн джонсон, россия, кино и сериалы, генри кавилл, что посмотреть , снг, алексей иванов
Культура, Новости культуры, Иван Грозный, Дуэйн Джонсон, Россия, Кино и сериалы, Генри Кавилл, что посмотреть , СНГ, Алексей Иванов
11:02 31.10.2022
 
Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ за выходные, собрав 77,1 миллиона

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные. Касса ленты за минувший уикенд — 77,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"
Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"
Вторую строчку заняла лента "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 71,3 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует. Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи.
На третьем месте — семейный фильм "Грозный папа", собравший за выходные 43,8 миллионов рублей. Поссорившись с сыном, Иван IV случайно ранит его. Жизнь царевича на волоске. Чтобы исправить содеянное, Грозный хочет отправиться в прошлое, но что-то идет не так и царь попадает в наше время.
© Карго Фильм, 2021Кадр из фильма "Грозный папа"
Кадр из фильма Грозный папа
© Карго Фильм, 2021
Кадр из фильма "Грозный папа"
Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравшая 40 миллионов рублей за выходные. Медведь Мик-Мик и заяц Оскар отправляются в дорогу, чтобы помочь маленькому гризли найти свою семью.
© План 9, 2022Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
Кадр из мультфильма Большое путешествие. Специальная доставка
1 из 2
Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
© План 9, 2022
© DC Entertainment, 2022Кадр из фильма "Чёрный Адам"
Кадр из фильма Чёрный Адам
2 из 2
Кадр из фильма "Чёрный Адам"
© DC Entertainment, 2022
1 из 2
Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
© План 9, 2022
2 из 2
Кадр из фильма "Чёрный Адам"
© DC Entertainment, 2022
Замыкает пятерку рейтинга фантастический боевик "Черный Адам", собравший 28,9 миллиона рублей (данные по СНГ без России и Белоруссии). Дуэйн Джонсон воплотил образ антигероя, который освободился от 5000-летнего заточения. Камео в фильме у Генри Кавилла — он вернулся к роли Супермена.
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КультураНовости культурыИван ГрозныйДуэйн ДжонсонРоссияКино и сериалыГенри Кавиллчто посмотретьСНГАлексей Иванов
 
 
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