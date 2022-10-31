https://ria.ru/20221031/kino-1828027443.html

Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 31.10.2022

Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные. Касса ленты за минувший уикенд — 77,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные. Касса ленты за минувший уикенд — 77,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные). Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку заняла лента "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 71,3 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует. Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. На третьем месте — семейный фильм "Грозный папа", собравший за выходные 43,8 миллионов рублей. Поссорившись с сыном, Иван IV случайно ранит его. Жизнь царевича на волоске. Чтобы исправить содеянное, Грозный хочет отправиться в прошлое, но что-то идет не так и царь попадает в наше время.Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравшая 40 миллионов рублей за выходные. Медведь Мик-Мик и заяц Оскар отправляются в дорогу, чтобы помочь маленькому гризли найти свою семью. Замыкает пятерку рейтинга фантастический боевик "Черный Адам", собравший 28,9 миллиона рублей (данные по СНГ без России и Белоруссии). Дуэйн Джонсон воплотил образ антигероя, который освободился от 5000-летнего заточения. Камео в фильме у Генри Кавилла — он вернулся к роли Супермена.

https://ria.ru/20221031/papanov-1827657489.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иван грозный, дуэйн джонсон, россия, кино и сериалы, генри кавилл, что посмотреть , снг, алексей иванов