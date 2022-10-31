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В киевском метро увеличат интервалы движения поездов - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kiev-1828160909.html
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов - РИА Новости, 31.10.2022
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов
Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:47
2022-10-31T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут."В пиковые часы интервал между поездами будет составлять 4-5 минут, а в межпиковые часы - 8-10 минут. Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В зависимости от этих показателей они отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро даст возможность более экономно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/metro-1828004278.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
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15:47 31.10.2022
 
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов

Киевское метро для экономии энергии увеличит интервалы между поездами до десяти минут

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВестибюль станции "Крещатик" киевского метрополитена
Вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вестибюль станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут.
"В пиковые часы интервал между поездами будет составлять 4-5 минут, а в межпиковые часы - 8-10 минут. Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В зависимости от этих показателей они отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро даст возможность более экономно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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