https://ria.ru/20221031/kiev-1828160909.html

В киевском метро увеличат интервалы движения поездов

В киевском метро увеличат интервалы движения поездов - РИА Новости, 31.10.2022

В киевском метро увеличат интервалы движения поездов

Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:47

2022-10-31T15:47

2022-10-31T15:47

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут."В пиковые часы интервал между поездами будет составлять 4-5 минут, а в межпиковые часы - 8-10 минут. Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В зависимости от этих показателей они отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро даст возможность более экономно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр