В киевском метро увеличат интервалы движения поездов
Киевское метро для экономии энергии увеличит интервалы между поездами до десяти минут
Вестибюль станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киевская городская администрация объявила, что в киевском метрополитене с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов до 10 минут.
"В пиковые часы интервал между поездами будет составлять 4-5 минут, а в межпиковые часы - 8-10 минут. Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В зависимости от этих показателей они отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро даст возможность более экономно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.