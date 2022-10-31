https://ria.ru/20221031/kiev-1828069398.html

Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения

Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2022

Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения

Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:43

специальная военная операция на украине

киев

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украина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей города запастись водой.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого Кличко сообщал, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр