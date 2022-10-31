12:34 31.10.2022 (обновлено: 12:43 31.10.2022)
Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения
Мэр Киева Кличко заявил, что около 80 процентов жителей города остались без водоснабжения
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей города запастись водой.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого Кличко сообщал, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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