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Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kiev-1828069398.html
Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения
Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2022
Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения
Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:43
специальная военная операция на украине
киев
в мире
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей города запастись водой.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого Кличко сообщал, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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киев, в мире, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Виталий Кличко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:34 31.10.2022 (обновлено: 12:43 31.10.2022)
 
Кличко заявил, что около 80 процентов киевлян остались без водоснабжения

Мэр Киева Кличко заявил, что около 80 процентов жителей города остались без водоснабжения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей города запастись водой.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого Кличко сообщал, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВиталий КличкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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