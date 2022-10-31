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Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kiev-1828043077.html
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище - РИА Новости, 31.10.2022
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище
Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:25
2022-10-31T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
бриджит бринк
владимир зеленский
сша
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."Команда нашего посольства в Киеве вновь укрывается в убежище", - написала Бринк на своей странице в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
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в мире, бриджит бринк, владимир зеленский, сша, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бриджит Бринк, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
11:25 31.10.2022
 
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище

Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище после объявления воздушной тревоги

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Kholodovsky
Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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"Команда нашего посольства в Киеве вновь укрывается в убежище", - написала Бринк на своей странице в Twitter.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 07:52Специальная военная операция на Украине
По всей Украине объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБриджит БринкВладимир ЗеленскийСШАУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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