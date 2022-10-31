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Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище - РИА Новости, 31.10.2022
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище
Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:25
2022-10-31T11:25
2022-10-31T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
бриджит бринк
владимир зеленский
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киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."Команда нашего посольства в Киеве вновь укрывается в убежище", - написала Бринк на своей странице в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Бриджит Бринк, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище
Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище после объявления воздушной тревоги