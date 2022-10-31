https://ria.ru/20221031/kiev-1828043077.html

Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище

Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище - РИА Новости, 31.10.2022

Сотрудники посольства США в Киеве укрылись в убежище

Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:25

2022-10-31T11:25

2022-10-31T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

бриджит бринк

владимир зеленский

сша

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."Команда нашего посольства в Киеве вновь укрывается в убежище", - написала Бринк на своей странице в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бриджит бринк, владимир зеленский, сша, украина, киев, вооруженные силы рф