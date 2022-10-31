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Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kiev-1828039353.html
Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди
Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди - РИА Новости, 31.10.2022
Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди
Полиция Украины сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания, передает украинское издание "Суспільне". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:13
2022-10-31T11:34
в мире
киевская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Украины сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания, передает украинское издание "Суспільне"."На Киевщине вследствие работы ПВО - травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небытов", - передает издание в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html
киевская область
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в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
11:13 31.10.2022 (обновлено: 11:34 31.10.2022)
 
Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди

Полиция сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди

© AP Photo / Adam SchreckКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Украины сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания, передает украинское издание "Суспільне".
"На Киевщине вследствие работы ПВО - травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небытов", - передает издание в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:33Специальная военная операция на Украине
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраина
 
 
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