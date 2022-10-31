https://ria.ru/20221031/kiev-1828039353.html

Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди

Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди - РИА Новости, 31.10.2022

Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди

Полиция Украины сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания, передает украинское издание "Суспільне". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:13

2022-10-31T11:13

2022-10-31T11:34

в мире

киевская область

украина

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822712573_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_a683299988fbfc87bcb35e4bf585a8b5.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Украины сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания, передает украинское издание "Суспільне"."На Киевщине вследствие работы ПВО - травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небытов", - передает издание в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киевская область, украина