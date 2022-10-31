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В некоторых районах Киева пропали свет и вода - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
В некоторых районах Киева пропали свет и вода - РИА Новости, 31.10.2022
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:47
киев
специальная военная операция на украине
виталий кличко
украина
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения."В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал Кличко в Telegram-канале.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в понедельник около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода.
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киев, виталий кличко, украина, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Украина, В мире
09:42 31.10.2022 (обновлено: 09:47 31.10.2022)
 
В некоторых районах Киева пропали свет и вода

Мэр Кличко: часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал Кличко в Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в понедельник около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВиталий КличкоУкраинаВ мире
 
 
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