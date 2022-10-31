https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
В некоторых районах Киева пропали свет и вода - РИА Новости, 31.10.2022
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:47
киев
специальная военная операция на украине
виталий кличко
украина
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения."В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал Кличко в Telegram-канале.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в понедельник около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, виталий кличко, украина, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Украина, В мире
09:42 31.10.2022 (обновлено: 09:47 31.10.2022)
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
Мэр Кличко: часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения