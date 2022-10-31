https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html

В некоторых районах Киева пропали свет и вода

В некоторых районах Киева пропали свет и вода - РИА Новости, 31.10.2022

В некоторых районах Киева пропали свет и вода

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:47

киев

специальная военная операция на украине

виталий кличко

украина

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения."В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал Кличко в Telegram-канале.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в понедельник около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киев, виталий кличко, украина, в мире