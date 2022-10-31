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В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей - РИА Новости, 31.10.2022
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В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей
В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей - РИА Новости, 31.10.2022
В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей
Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:54
2022-10-31T11:23
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных объектов региона, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По информации ведомства, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" был заключен госконтракт по подключению к интернету социальных объектов Челябинской области. В 2021 году руководители двух фирм, а также иные лица внесли в документацию ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение 41,4 миллиона рублей из средств, выделенных из бюджета."Следователи во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области задержали трех участников банды, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), в ходе допросов они признали свою вину. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест", - говорится в сообщении.Добавляется, что по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денег – более 10 миллионов рублей.
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:54 31.10.2022 (обновлено: 11:23 31.10.2022)
 
В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей

Под Челябинском похитили 41 миллион рублей при реализации проекта "Цифровая экономика"

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержанный участник преступной группы, путем обмана совершившей хищение денежных средств в особо крупном размере, на допросе в следственном комитете в Челябинской области
Задержанный участник преступной группы, путем обмана совершившей хищение денежных средств в особо крупном размере, на допросе в следственном комитете в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Задержанный участник преступной группы, путем обмана совершившей хищение денежных средств в особо крупном размере, на допросе в следственном комитете в Челябинской области
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных объектов региона, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" был заключен госконтракт по подключению к интернету социальных объектов Челябинской области. В 2021 году руководители двух фирм, а также иные лица внесли в документацию ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение 41,4 миллиона рублей из средств, выделенных из бюджета.
"Следователи во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области задержали трех участников банды, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), в ходе допросов они признали свою вину. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денег – более 10 миллионов рублей.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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