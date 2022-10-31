https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html

В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей

В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей - РИА Новости, 31.10.2022

В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей

Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

2022-10-31T11:23

происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных объектов региона, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По информации ведомства, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" был заключен госконтракт по подключению к интернету социальных объектов Челябинской области. В 2021 году руководители двух фирм, а также иные лица внесли в документацию ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение 41,4 миллиона рублей из средств, выделенных из бюджета."Следователи во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области задержали трех участников банды, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), в ходе допросов они признали свою вину. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест", - говорится в сообщении.Добавляется, что по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денег – более 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221020/obrazovanie-1825515743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)