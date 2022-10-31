09:54 31.10.2022 (обновлено: 11:23 31.10.2022)
В Челябинской области при реализации нацпроекта похитили 41 миллион рублей
Под Челябинском похитили 41 миллион рублей при реализации проекта "Цифровая экономика"
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержанный участник преступной группы, путем обмана совершившей хищение денежных средств в особо крупном размере, на допросе в следственном комитете в Челябинской области
Задержанный участник преступной группы, путем обмана совершившей хищение денежных средств в особо крупном размере, на допросе в следственном комитете в Челябинской области
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области трех коммерсантов за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение к интернету социальных объектов региона, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" был заключен госконтракт по подключению к интернету социальных объектов Челябинской области. В 2021 году руководители двух фирм, а также иные лица внесли в документацию ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение 41,4 миллиона рублей из средств, выделенных из бюджета.
"Следователи во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области задержали трех участников банды, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), в ходе допросов они признали свою вину. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денег – более 10 миллионов рублей.