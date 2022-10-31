21:22 31.10.2022 (обновлено: 21:52 31.10.2022)
В Херсонской области расширили зону вывоза жителей
Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области из-за угрозы удара ВСУ
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также ввиду наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы", — подчеркнул он.
По словам Сальдо, в такой ситуации он принял решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Врио губернатора также подчеркнул, что Херсонская область остается под надежной защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза людей позволит создать эшелонированную оборону. Это, в свою очередь, поможет отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.
Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. По его словам, "в это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку".
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.