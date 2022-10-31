https://ria.ru/20221031/kherson-1828271022.html

В Херсонской области расширили зону вывоза жителей

В Херсонской области расширили зону вывоза жителей - РИА Новости, 31.10.2022

В Херсонской области расширили зону вывоза жителей

Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:22

2022-10-31T21:22

2022-10-31T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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днепр (город)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в такой ситуации он принял решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Врио губернатора также подчеркнул, что Херсонская область остается под надежной защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза людей позволит создать эшелонированную оборону. Это, в свою очередь, поможет отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. По его словам, "в это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку".ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221029/kherson-1827762017.html

https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html

херсонская область

украина

днепр (город)

россия

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