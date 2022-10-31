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В Херсонской области расширили зону вывоза жителей - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kherson-1828271022.html
В Херсонской области расширили зону вывоза жителей
В Херсонской области расширили зону вывоза жителей - РИА Новости, 31.10.2022
В Херсонской области расширили зону вывоза жителей
Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:22
2022-10-31T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
днепр (город)
сергей суровикин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в такой ситуации он принял решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Врио губернатора также подчеркнул, что Херсонская область остается под надежной защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза людей позволит создать эшелонированную оборону. Это, в свою очередь, поможет отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. По его словам, "в это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку".ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221029/kherson-1827762017.html
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херсонская область
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, днепр (город), сергей суровикин, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Сергей Суровикин, Владимир Путин, Россия
21:22 31.10.2022 (обновлено: 21:52 31.10.2022)
 
В Херсонской области расширили зону вывоза жителей

Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области из-за угрозы удара ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также ввиду наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы", — подчеркнул он.

По словам Сальдо, в такой ситуации он принял решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Врио губернатора также подчеркнул, что Херсонская область остается под надежной защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза людей позволит создать эшелонированную оборону. Это, в свою очередь, поможет отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.
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Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. По его словам, "в это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку".
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Сергей СуровикинВладимир ПутинРоссия
 
 
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