https://ria.ru/20221031/kherson-1828176586.html

ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области

ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области - РИА Новости, 31.10.2022

ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области

Украинские войска попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:19

2022-10-31T16:19

2022-10-31T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."На Бериславском направлении опять нацисты пытались прорвать линию обороны. Два танка было уничтожено. Количество убитых нацистов и наемников уточняем", — написал он в Telegram-канале.Как заявили ранее в Минобороны, ВСУ также предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области. В результате убиты более 70 украинских военных и наемников, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и одна немецкая САУ.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр