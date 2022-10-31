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ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области
ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области
Украинские войска попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:19
2022-10-31T16:19
2022-10-31T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."На Бериславском направлении опять нацисты пытались прорвать линию обороны. Два танка было уничтожено. Количество убитых нацистов и наемников уточняем", — написал он в Telegram-канале.Как заявили ранее в Минобороны, ВСУ также предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области. В результате убиты более 70 украинских военных и наемников, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и одна немецкая САУ.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:19 31.10.2022 (обновлено: 17:33 31.10.2022)
ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области
ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны на Бериславском направлении