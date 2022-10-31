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В Харькове возобновили движение поездов метро - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kharkov-1828238041.html
В Харькове возобновили движение поездов метро
В Харькове возобновили движение поездов метро - РИА Новости, 31.10.2022
В Харькове возобновили движение поездов метро
Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:36
2022-10-31T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене.В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам."Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:36 31.10.2022
 
В Харькове возобновили движение поездов метро

Харьковский метрополитен полностью восстановил движение поездов

© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Официальная страница метрополитена Харькова
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене.
В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам.
"Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 15:47Специальная военная операция на Украине
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов
 
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