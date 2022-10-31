https://ria.ru/20221031/kharkov-1828238041.html

В Харькове возобновили движение поездов метро

В Харькове возобновили движение поездов метро - РИА Новости, 31.10.2022

В Харькове возобновили движение поездов метро

Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:36

2022-10-31T18:36

2022-10-31T18:36

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене.В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам."Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр