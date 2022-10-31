В Харькове возобновили движение поездов метро
Харьковский метрополитен полностью восстановил движение поездов
© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью возобновлено, сообщили в понедельник в местном метрополитене.
В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам.
"Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.