https://ria.ru/20221031/kharkov-1828004909.html
Мэр Харькова заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
Мэр Харькова заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:31
2022-10-31T09:31
2022-10-31T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
харьков
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры."Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал он в своем Telegram-канале.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, харьков, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Мэр Харькова заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова заявил о двух "прилетах", удар пришелся по объекту критической инфраструктуры