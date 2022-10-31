https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить

Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить - РИА Новости, 31.10.2022

Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить

Карабахский конфликт надо когда-то завершать, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:37

2022-10-31T14:37

2022-10-31T15:01

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

россия

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758450247_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_77eb29a469ccd4df34d8f38f3a9134fe.jpg

СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Карабахский конфликт надо когда-то завершать, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с Пашиняном Путин напомнил, что совсем недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ."Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем", - сказал российский лидер."Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент РФ."Сочи как место встречи тоже выбрано Вами и президентом Алиевым. Мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь: осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить. По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане на троих, но, конечно, для того, чтобы с таким серьезным и застарелым вопросом, с такой проблемой разобраться, так не достаточно. Поэтому и реализуем Вашу инициативу", - сказал Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html

https://ria.ru/20221031/armeniya-1827642216.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, россия, одкб