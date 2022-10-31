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Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить
Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить - РИА Новости, 31.10.2022
Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить
Карабахский конфликт надо когда-то завершать, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:37
2022-10-31T15:01
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Карабахский конфликт надо когда-то завершать, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с Пашиняном Путин напомнил, что совсем недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ."Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем", - сказал российский лидер."Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент РФ."Сочи как место встречи тоже выбрано Вами и президентом Алиевым. Мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь: осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить. По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане на троих, но, конечно, для того, чтобы с таким серьезным и застарелым вопросом, с такой проблемой разобраться, так не достаточно. Поэтому и реализуем Вашу инициативу", - сказал Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, россия, одкб
В мире, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, ОДКБ
14:37 31.10.2022 (обновлено: 15:01 31.10.2022)
 
Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить

Президент Путин заявил, что карабахский конфликт когда-то надо завершать

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Карабахский конфликт надо когда-то завершать, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с Пашиняном Путин напомнил, что совсем недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ.
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"Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем", - сказал российский лидер.
"Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент РФ.
"Сочи как место встречи тоже выбрано Вами и президентом Алиевым. Мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь: осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить. По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане на троих, но, конечно, для того, чтобы с таким серьезным и застарелым вопросом, с такой проблемой разобраться, так не достаточно. Поэтому и реализуем Вашу инициативу", - сказал Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
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