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В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221031/kapremont-1828075463.html
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:51
2022-10-31T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
жилье
капремонт
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных случаев.Ранее глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, что программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, в высокой степени выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах. До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов."У нас в регионе 57-58 тысяч многоквартирных домов. Мы стараемся максимально комплексно подойти к ремонту, но всегда возникают особенные случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно. Мы должны иметь какой-то резерв, чтобы по ходу программы включать дополнительный объем работ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, жилье, капремонт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Жилье, Капремонт
12:51 31.10.2022
 

В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных случаев.
Ранее глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, что программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, в высокой степени выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах. До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов.
"У нас в регионе 57-58 тысяч многоквартирных домов. Мы стараемся максимально комплексно подойти к ремонту, но всегда возникают особенные случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно. Мы должны иметь какой-то резерв, чтобы по ходу программы включать дополнительный объем работ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоЖильеКапремонт
 
 
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