https://ria.ru/20221031/kapremont-1828075463.html
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:51
2022-10-31T12:51
2022-10-31T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
жилье
капремонт
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных случаев.Ранее глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, что программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, в высокой степени выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах. До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов."У нас в регионе 57-58 тысяч многоквартирных домов. Мы стараемся максимально комплексно подойти к ремонту, но всегда возникают особенные случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно. Мы должны иметь какой-то резерв, чтобы по ходу программы включать дополнительный объем работ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, жилье, капремонт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Жилье, Капремонт