https://ria.ru/20221031/kapremont-1828075463.html

В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов

В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов - РИА Новости, 31.10.2022

В Подмосковье изучат возможности создания резервного фонда капремонта домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:51

2022-10-31T12:51

2022-10-31T12:51

новости подмосковья

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андрей воробьев

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жилье

капремонт

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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проработать варианты создания резервного фонда капитального ремонта многоквартирных домов для экстренных случаев.Ранее глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, что программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, в высокой степени выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах. До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов."У нас в регионе 57-58 тысяч многоквартирных домов. Мы стараемся максимально комплексно подойти к ремонту, но всегда возникают особенные случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно. Мы должны иметь какой-то резерв, чтобы по ходу программы включать дополнительный объем работ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://realty.ria.ru/20220916/gospital-1817190633.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, жилье, капремонт